Областной конкурс инвалидов по зрению в Витебске "Пой, душа" соберет около 100 участников

28 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня около 100 участников соберутся в Витебске на областном празднике-конкурсе творчества инвалидов по зрению "Пой, душа", сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Витебской областной организации общественного объединения "Белорусское товарищество инвалидов по зрению" Константин Ламчановский.

Мероприятие пройдет в культурно-историческом комплексе "Золотое кольцо города Витебска "Двина". Здесь участники выступят на сцене, а также представят свои поделки на творческой выставке. В состав судейской коллегии войдут работники культурно-исторического комплекса.

Представители почти всех районов области будут соревноваться в шести номинациях. Жюри определит лучшие номера в исполнительском, инструментальном, театральном жанрах, а также декоративно-прикладном искусстве. Артисты будут выступать как в сольной категории, так и групповых, в том числе в составе хора. В качестве конкурсных поделок участники представят креативные работы из бисера, домотканые пояса, изделия из валяной шерсти и другие поделки, сделанные золотыми руками умельцев.

Всего в программе конкурса заявлено около творческих 30 номеров. "Кроме очного этапа, проходили отборочные туры в онлайн-режиме. Это было удобно тем, кто из-за пандемии не решился приехать в Витебск и выступить на сцене. Их мы тоже учтем и из всех представленных на конкурс номеров и работ выберем лучшие для участия в республиканском этапе "Азярцо-2021", который пройдет в Минске в мае", - рассказал Константин Ламчановский.-0-