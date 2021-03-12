Областной конкурс видеороликов ко Дню Победы стартовал в Могилеве

12 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Конкурсу видеороликов "Этих дней не смолкнет слава" дала старт Могилевская областная организация РОО "Белая Русь". Такая информация размещена на сайте Могилевского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Творческое соревнование приурочено к 76-ой годовщине со дня победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. Участниками конкурса могут стать жители Могилевской области разных возрастов. Важное условие - у автора ролика или его близких родственников должен быть членский билет РОО "Белая Русь".

Видеоролик должен быть не более 60 сек. "В своих работах авторы могут показать сражения и бои разных периодов войны, оборону, освобождение Могилевской области, других регионов и городов СССР, чествование ветеранов Великой Отечественной войны, их вклад в становление послевоенного общества, важность сохранения памяти о тех важных событиях. Жанр ролика (интервью, репортаж, клип, челленжд и другое) определяет автор работы", - отметили организаторы.

Видеоролики нужно разместить в любой социальной сети, мессенджере или видеохостинге, сопроводив их хештэгом "#9маяБелаяРусь", а ссылку на работу отправить по электронному адресу mogoblbr@mail.ru с указанием в теме письма "Конкурс", а в самом письме - Ф.И.О., возраста и контактов автора.

Жюри определит три лучшие работы, авторы которых и станут победителями в конкурсе. Их наградят дипломами и ценными подарками. Конкурс продлится до 26 апреля.-0-