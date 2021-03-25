Областной молодежный турнир по финансовой грамотности пройдет в Гомеле 26 марта

25 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной этап республиканского турнира по интеллектуальным играм "Береги себя, береги свои деньги" пройдет в Гомеле 26 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельской областной организации РОО "Белая Русь".

Интеллектуальное соревнование соберет ребят на базе средней школы № 27 Гомеля. В турнире встретятся команды, в каждой из которых 6 человек. Свой уровень финансовой грамотности продемонстрируют учащиеся старших классов средних школ, гимназий и лицеев, а также учащиеся первого и второго курса учреждений среднего специального и профессионально-технического образования.

Победители областного этапа представят область на республиканском турнире.

Турнир проходит в рамках международной недели финансовой грамотности. Организаторами выступают Гомельская ОО РОО "Белая Русь" и филиал № 300 областного управления ОАО "АСБ Беларусбанк".-0-