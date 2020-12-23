Областной новогодний бал для талантливой молодежи прошел в Могилеве

23 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Дворец культуры области в Могилеве принимал сегодня на новогоднем балу талантливую молодежь региона. Здесь собралось около 50 парней и девушек - учащихся колледжей и студентов высших учебных заведений, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для Могилева такие балы уже стали доброй традицией. Сегодня здесь - лучшие представители молодежи региона: стипендиаты, победители различных олимпиад, спортивных соревнований, активисты и волонтеры. Вы представляете здесь не только свои вузы и учреждения образования, но и всю нашу область, - сказал во время торжественного мероприятия первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Анатолий Уласевич. - Приятно видеть вас, таких молодых, красивых и талантливых. В будущем вы получите разные профессии, каждый из вас пойдет по своему пути. Но я уверен, что каждый с присущим вам упорством и ответственностью будет трудиться на благо нашей страны".

Анатолий Уласевич

Для пары Владислава Ласицы и Анны Стаблецкой из Белорусско-Российского университета это первый бал в жизни. "Я был уверен, что мне будет намного сложнее, предполагал, что с танцами возникнут проблемы. Но на деле все оказалось намного легче. Все волнение осталось на репетициях. Я уверен в нашей паре, - рассказал Владислав Ласица. - Самым сложным показался краковяк. Он достаточно динамичный, там нужно постоянно меняться. За время репетиций я понял, что нет ничего невозможного. Главное - пробовать, не бояться и быть уверенным в собственных силах". Владислав Ласица добавил, что этот бал стал настоящим подарком к Новому году. "Я стараюсь всегда быть в движении, ищу себя. Активно участвую в студоотрядовском движении, есть и награды. Но вот бал - совершенно новое событие в моей жизни. Такое ощущение, что попал в какую-то новогоднюю сказку: все в костюмах, девушки в шикарных платьях. Это очень красиво", - рассказал студент.

Владислав Ласица и Анна Стаблецкая

"Я тоже стараюсь быть активной, занимаюсь спортом. Призер различных соревнований, в том числе международных. На репетициях волновалась, сейчас осталась легкая тревожность, но стараюсь наслаждаться моментом, - поделилась Анна Стаблецкая. - Сложно было не только на репетициях - долго подбирала образ. В этот непростом для каждой девушки деле помогали подруги. Чувствовалось, что собираешься не просто на торжественное мероприятие".

Студентка Могилевского государственного университета продовольствия Дарья Солоненко на сегодняшнем балу тоже дебютантка. Девушка активно участвует в жизни университета, показывает высокие успехи в учебе, много работает с Красным Крестом. "Как все успеть, не знаю. Просто делаю то, что нравится, и время само находится, - рассказала Дарья Солоненко. - Сегодня мой первый, но, я надеюсь, не последний бал. Стараюсь не волноваться - я получаю удовольствие от происходящего. Красивый зал, галантные кавалеры, живая музыка, классические танцы - ощущение, что попала в XVIII век. И это так здорово".

Дарья Солоненко и Павел Никитин

"Раньше я учился в кадетском училище. Мы занимались хореографией, но не так интенсивно, как на репетициях. Много нового узнал, причем не только сами танцы, но и немного из их истории, - рассказал первокурсник Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова Павел Никитин. - Замечательные эмоции, много новых знакомств и впечатлений. Этот бал точно запомнится на всю жизнь".

Всего на балу в танцах кружились 24 пары. Особую атмосферу празднику создала живая музыка - классические произведения исполнял оркестр Могилевской городской капеллы. Для участников организаторы подготовили много сюрпризов. Одним из них стало появление всеми любимых сказочных героев - Деда Мороза и Снегурочки.-0-

Наталья Сивенкова и Михаил Жариков

Александра Урбанович и Анжелика Бондаренко

Фото Олега Фойницкого