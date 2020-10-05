Областной пленэр художников открывается в Ивацевичском районе

5 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Областной пленэр профессиональных художников пройдет в Коссово (Ивацевичский район) с 5 по 12 октября, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела управления культуры Брестского облисполкома Артем Брухан.

В пленэре принимают участие восемь членов Брестского отделения Белорусского союза художников - Владислав Куфко, Тамара Денисова, Нила Горчанюк, Дот Абдусаматов, Анастасия Фетисова, Анатолий Желудко, Леонид Соловьев, Анатолий Соколов. В центре внимания мастеров кисти будут исторические места и окрестности Коссово: дворец Пусловских, музей-усадьба Тадеуша Костюшко, урочище Меречовщина, природа.

"Это плановое мероприятие и место его проведения выбрано неслучайно. Реставрационные работы по восстановлению Коссовского дворцово-паркового ансамбля выходят на финишную прямую. В этом году будет введена одна из очередей - непосредственно дворец. Стоит отметить, что тема пленэра достаточно обширная: "Наследие" - историческое, культурное, духовное, материальное. Я думаю, что с вдохновением проблем у художников не будет. Часть пленэрных работ пополнят залы Коссовского дворца и его экспозицию", - сказал Артем Брухан.

Коссовский дворец был возведен семьей магнатов и промышленников Пусловских в 1838 году. Выбор места связан с соседней исторической усадьбой, где по принятой официальной версии в 1746 году родился Тадеуш Костюшко. Среди гостей дворца были Наполеон Орда, Генрик Сенкевич, Элиза Ожешко, Юзеф Пилсудский, Вацлав Ластовский. Реконструкция архитектурной жемчужины началась в 2008 году. Окончание работ планируется в 2021 году. Работы финансируются из областного бюджета.-0-