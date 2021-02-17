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17 февраля 2021, 19:24

Областной праздник "День родного языка" пройдет 19 февраля в Слуцком районе

Фото из архива
Фото из архива

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская областная организация БРСМ для повышения популярности белорусского языка и национальной культуры 19 февраля организует в Слуцком районе областной праздник "День родного языка", сообщили БЕЛТА в региональной организации БРСМ.

Мероприятие ориентировано на активистов БРСМ из центрального региона. В празднике примут участие 70 девушек и парней - победители областных онлайн-конкурсов на лучшее чтение стихотворений на белорусском языке и конкурса селфи "Мая беларуская кніга", которые стартовали 12 февраля в социальных сетях. "Участников ждет познавательная и увлекательная программа. Она начнется с тематической экскурсии по музею слуцких поясов, а после в городском центре традиционной культуры гостям презентуют импровизированную постановку "Беларускае вяселле". Но это не все. Мероприятие продолжит "Анлайн-дыктоўка", которая стала традиционной не только в Беларуси, но и во всем мире", - рассказали в Минской областной организации БРСМ.

Центральным событием праздника станет открытый диалог активистов с первым секретарем Минского областного комитета БРСМ Кириллом Шиком, управляющим делами Слуцкого райисполкома Ириной Петрович и членом Союза писателей Беларуси Анной Миклашевич. В завершение победители онлайн-конкурсов получат заслуженные награды, после чего участников мероприятия ждет концертная программа.

Областной праздник станет частью республиканского молодежного проекта "Беларусь - крынiца натхнення". Он объединяет мероприятия БРСМ, популяризирующие белорусскую национальную культуру, традиции, обряды, народные ремесла. День родного языка в БРСМ впервые стартовал с Дзержинской районной организации в 2016 году, а на уровне Минской областной организации он прошел в 2018 году. Во время этого праздника традиционно проводят диктанты, литературные встречи, конкурсы, которые посвящены родному языку.-0-

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