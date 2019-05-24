Областной праздник "Равнение на Пионерию!" пройдет на Кургане Славы

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 350 человек соберет сегодня на территории мемориального комплекса "Курган Славы" областной праздник пионерской дружбы, сообщили БЕЛТА в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

Октябрята, пионеры, победители конкурсов, активисты-тимуровцы, ветераны пионерского движения, руководители Минского облисполкома и другие почетные гости поприветствуют новое пополнение Белорусской республиканской пионерской организации. В этот день в ряды БРПО вступят 75 самых активных, талантливых и трудолюбивых ребят Минской области. "Число символичное, ведь в этом году мы отмечаем 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Эти ребята с первых дней в организации приобщатся к тому, что одна из важнейших задач пионерии - воспитание патриотов и сохранение памяти о народном подвиге", - отметили организаторы.

Для гостей праздника подготовили мастер-классы, викторины и лотереи. Будут работать творческие мастерские и фотозоны. На площадках "Пионерские краски" и "Пионерская творческая" можно будет создать праздничный образ с ярким аквагримом. Активные и находчивые ребята смогут поучаствовать в игре "Пионерский лабиринт" и в квесте "Пионерская страна дружбой крепкою сильна!". Чтобы правильно выполнить тематические задания, командам потребуются слаженная работа и лидерские качества. В завершение школьники смогут оставить свои пожелания пионерам будущего на специальном стенде дружбы.

Во время праздника лучшие октябрята и пионеры, а также взрослые лидеры будут награждены дипломами главного управления по образованию Минского облисполкома и памятными призами от Белорусской республиканской пионерской организации.-0-