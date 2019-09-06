Областной праздник творчества "Слуцкія паясы" соберет около 500 белорусских мастеров

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной праздник традиционных художественных ремесел "Слуцкія паясы" пройдет в Слуцке 7 сентября, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Около полутысячи мастеров-умельцев в более чем 20 направлениях народного творчества (соломо- и лозоплетение, резьба по дереву, ткачество, вышивка, гончарство и др.) приедут на праздник из разных уголков региона и всей Беларуси.

Главным событием станет праздник-конкурс "Беларуская лялька", посвященный этому интересному и многогранному явлению творческого наследия народа. Кстати, среди участников очень много детей и молодежи - воспитанников различных кружков и студий. А это значит, что есть кому сохранять и развивать традиции белорусской куклы и дальше.

Традиционным мероприятием станет и международная научно-практическая конференция, на которую приглашены ученые, аспиранты, преподаватели и студенты вузов, сотрудники учреждений культуры и образования, мастера народных промыслов.

В этом году впервые праздник предварял интерактивный конкурс юных мастеров и художников "У краіне творчасці", который прошел на ресурсе Facebook, а победители в пяти номинациях по двум возрастным группам определялись путем открытого голосования.

"Также гости праздника смогут ближе познакомиться с региональными брендами. Для Минской области это копыльские и стародорожские рушники, логойская и ивенецкая керамика, клецкая и молодечненская лоза, вилейская и мядельская резьба по дереву. Слуцкий район тоже продолжает местные традиции творчества, которые являются настоящим государственным достоянием. Неудивительно, что именно Слуцк стал местом проведения такого брендового праздника", - отметили организаторы.-0-