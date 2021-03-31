Областной семинар по сохранению и популяризации народной песни пройдет в Могилеве

31 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Областной семинар-практикум для руководителей народных и фольклорных ансамблей, а также коллективов, работающих в жанре народной песни, пройдет сегодня в Могилеве. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы.

Для участников семинара пройдут мастер-классы, которые проведут руководители народных и фольклорных коллективов из Могилева, Кличева, Бобруйского, Горецкого и Хотимского районов.

Как отметили организаторы, основные цели мероприятия - обмен опытом и идеями, поиски новых творческих путей, пропаганда и популяризация белорусских народных песен, традиционного песенного фольклора, сохранение и развитие местных исполнительных традиций, поддержка самобытных исполнителей.

Начало семинара в 11.00. Итоги мероприятия будут подведены в этот же день к 15.00.-0-