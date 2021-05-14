Областной слет-конкурс юных инспекторов дорожного движения соберет под Гомелем 25 команд

14 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. 43-й областной слет-конкурс отрядов юных инспекторов дорожного движения пройдет 14-15 мая в оздоровительном лагере "Лесные дали" в Гомельском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Главными действующими лицами станут ребята от 10 до 15 лет изо всех районов Гомельской области и из Гомеля. Всего 25 команд, в каждой по восемь человек.

В течение двух дней ребят ждет насыщенная программа. Им предстоит сдать теоретический экзамен на знание ПДД, ответив на 10 вопросов в билете, показать себя внимательными участниками дорожного движения. Также ребята продемонстрируют фигурное вождение велосипеда. Конкурс на оказание первой помощи проводится по принципу ролевой игры: его участники станут "случайными свидетелями" экстремальной ситуации, которые должны помочь взрослым "пострадавшим" (статистам), якобы получившим комбинированные травмы. Задания разрабатываются отдельно для каждой возрастной группы.

Также не обойдется без творчества. В конкурсе "Агитационно-художественное представление" команды покажут единую программу, пропагандирующую соблюдение ПДД, безопасное поведение на дороге и деятельность отрядов ЮИД. Это может быть любая малая сценическая форма - от зарисовки и попурри до музыкально-хореографической или театрализованной программы.

Ребята смогут почувствовать себя редакторами, разработать и изготовить газету на заданную тему. "Малотиражка" будет в большом формате: на стандартном листе ватмана форматом А1. Допускается применение элементов бумажной трансформации, коллажа, использование флористических материалов.

По результатам команд жюри определит лучших в личном первенстве и командном зачете.-0-