Областной слет молодых семей пройдет в Каменецком районе 29-30 сентября

29 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе 29-30 сентября пройдет областной слет молодых семей "Вера. Надежда. Любовь", сообщили БЕЛТА в Брестском областном комитете БРСМ.

В этом году слет состоится уже в 15 раз. Его участниками стали 10 супружеских пар из Пинска, Пинского, Барановичского, Кобринского, Ляховичского, Каменецкого, Ивацевичского, Березовского, Жабинковского и Брестского районов. Некоторые молодые люди уже успели стать родителями, другие не так давно вступили в брак.

"Для проведения слета выбираем знаковые для региона места, чтобы показать разнообразие родного края. В этом году остановили выбор на Каменецком районе, где находятся известные всей стране достопримечательности - Беловежская пуща и Каменецкая башня", - рассказала Светлана Мирчук. Она добавила, что слет помогает молодым семьям стать активнее, чтобы они участвовали в общественной жизни своего региона.

Организаторы постарались составить интересную программу, чтобы участники познакомились с традициями и достоянием Каменецкого района. Например, в Видомле они понаблюдают за фольклорным свадебным обрядом "Веночки". Затем посетят храм Покрова Божией Матери, где пройдет молебен о счастливой семье. В Каменюках супружеским парам предложат мастер-класс по ткачеству, они также посоревнуются в блицтурнире, интеллектуальном квизе и конкурсе блюд белорусской кухни. Сюрпризом для молодых семей станут экскурсии в археологический музей под открытым небом в Беловежской пуще и к Каменецкой башне.

Организатором слета выступает областная организация БРСМ при поддержке Брестского облисполкома, областных объединения профсоюзов и отделения Белорусского фонда мира.-0-