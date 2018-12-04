Областной смотр-конкурс творчества инвалидов пройдет в Витебске

4 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Областной смотр-конкурс творчества инвалидов "Глядзі на мяне, як на роўню" соберет сегодня в Витебске 35 участников со всех районов региона, сообщили БЕЛТА в Витебском областном методическом центре народного творчества.

Мероприятие состоится в областной филармонии. За победу будут состязаться отдельные исполнители, творческие коллективы и любительские объединения территориальных центров социального обслуживания населения области, психоневрологических домов-интернатов для престарелых и инвалидов, домов-интернатов для детей с особенностями психофизического развития. Участники выступят в номинациях "Вокально-хореографическое пение", "Хореографическое искусство" и "Театральное искусство". Лучший из лучших будет отмечен Гран-при. Жюри также предусмотрело отдельные призы "За творческий дебют", "За оригинальность исполнения" и "Приз зрительских симпатий".

Организаторы мероприятия - управление культуры и комитет по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома, региональные структуры БОКК и Белорусского фонда мира.-0-