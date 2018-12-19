Областной центр безопасности жизнедеятельности открыли в Могилеве

19 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве по переулку Пожарному, 6 сегодня состоялось торжественное открытие областного центра безопасности жизнедеятельности, передает корреспондент БЕЛТА.
Центр создан на базе реконструированного пожарного депо с целью усиления профилактической работы, повышения уровня обучения населения правилам поведения, порядку действий и основным способам защиты от чрезвычайных ситуаций, приемам оказания первой медицинской помощи, правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, воспитания молодежи и обучения граждан всех возрастов основам безопасности жизнедеятельности.
В реализации данного проекта приняли активное участие РУП "Могилевоблгаз", РУП "Могилевэнерго", управления образования и внутренних дел Могилевского облисполкома, а также Программа развития ООН с инициативой "Областной образовательный центр безопасности", которая выполняется в рамках проекта международной технической помощи "БЕЛМЕД", финансируемого Европейским союзом и реализуемого агентствами ООН в партнерстве с Министерством здравоохранения Беларуси.
/Будет дополнено/. -0-
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