Областной турслет работающей молодежи проведут в Мозырском районе

20 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной туристический слет работающей молодежи "Единство - 2019" пройдет 23-25 августа у санатория "Сосны" ОАО "Мозырский НПЗ", сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете.

Нынешний форум посвящен 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В палаточный городок съедутся команды районов Гомельской области. Молодым представителям предприятий, организаций, учреждений региона предстоит продемонстрировать не только физическую подготовку, туристские навыки, но и творческие и кулинарные способности

Так, программой предусмотрено прохождение трех полос препятствий: горно-пешеходной, водной и на велосипеде. Соревновательная часть также включает спортивное ориентирование, дартс, пляжный волейбол. Запланированы и различные конкуры, самый непредсказуемый из них - "Кот в мешке". По традиции его готовит команда, на чьей территории проходит мероприятие. Задания запрятаны в мешок и остаются загадкой даже для оргкомитета.

По итогам турслета будут определены команды-лидеры.

Организаторами мероприятия выступают главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома, Мозырский райисполком, Мозырский НПЗ. Впервые слет "Единство" собрал работающую молодежь региона в 2004 году. Среди основных целей - укрепление и расширение связей между коллективами предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений области, популяризация туризма и здорового образа жизни в молодежной среде, организация полезного досуга.-0-