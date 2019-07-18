Областной велотур соберет в Мядельском районе более 600 гонщиков

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной велосипедный тур, посвященный Году малой родины и 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, состоится 20 июля в Мядельском районе, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Старт заезда будет дан в национальном детском центре "Зубренок" в 11.00. Следующие остановки будут в курортном поселке Нарочь и возле памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны в деревне Минчаки, где пройдет церемония возложения цветов к мемориалу. Финиширует тур на городском пляже Мяделя. Всего гонщики преодолеют 31 км по шоссе и пересеченной местности.

В заезде примут участие более 30 команд: это работники Миноблисполкома, аппаратов гор- и райисполкомов, председатели районных и Жодинского городского Советов депутатов, структурных подразделений силовых структур, а также представители организаций, предприятий и общественных объединений столичного региона. Ожидается, что на велосипеды сядут более 600 человек.

По окончании велотура лучших участников наградят. Вечером в Мяделе на сцене под открытым небом по улице Набережной состоится концертная программа.

Главная идея тура - популяризация здорового образа жизни и бережного отношения к памяти погибших во время Великой Отечественной войны.

Организаторами выступают главное управление спорта и туризма Миноблисполкома и Мядельский районный исполнительный комитет.-0-