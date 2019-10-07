7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областные "Дажынкi" пройдут в Борисове 12 октября, мероприятие соберет около 15 тыс. человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Миноблисполкоме.

Традиционно на улицах города развернется выставка-ярмарка, будут работать творческие площадки и город мастеров.

Особенностью нынешнего праздника хлеборобов станет необычное место проведения. В этом году делегации районов, труженики села и приглашенные гости соберутся под открытым небом на стадионе "Борисов-Арена".

Взгляд более чем 6 тыс. человек будет прикован к 20-метровой сцене со светодиодными экранами. Главным событием праздника станет большой концерт и церемония награждения лучших хлеборобов. Финальным аккордом станет авторская песня о Минской области - своеобразный гимн центрального региона. Завершится концерт в 19.00.

Сейчас в Борисове продолжают благоустраивать улицы и дворы. Подарком для горожан станет открытие средней школы №25, рассчитанной на 720 мест. Учреждение образования уже в этом году будут посещать более 500 учащихся 1-8-х классов.

К слову, общий каравай зерновых в этом году в Минской области составил 1,7 млн т. Каждая четвертая тонна зерна страны произведена на полях области. Средняя урожайность зерновых - 34 ц/га, что на 6 ц выше уровня 2018 года. В отдельных районах этот показатель достигает 50 ц/га и выше. Кроме того, удельный вес в общем валовом сборе сахарной свеклы по стране достиг порядка 40%, картофеля - 36%. Урожайность этих культур выше прошлогодней на 69 ц и 41 ц соответственно.-0-