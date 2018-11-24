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Областные "Дажынкі" в Брагине состоятся под девизом "Мая радзіма - мой гонар"

Регионы 24.11.2018 | 09:20
Год малой родины Новости темы Год малой родины
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24 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В городском поселке Брагин - столице областного праздника "Дажынкi" сегодня будут чествовать лучших хлеборобов Гомельского региона, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Ирина Довгало.

Основная концепция мероприятия подчинена теме Года малой родины. На главную сцену праздника в обновленном Доме культуры поднимутся лучшие труженики села. В их адрес прозвучат искренние слова благодарности, также им вручат заслуженные награды. Творческие коллективы региона подарят музыкальные номера на концерте, название которого является и девизом праздника - "Мая радзіма - мой гонар".

В этот день весь городской поселок превратится в большую праздничную площадку. Так, тематические подворья на площади Ленина пригласят в путешествие по "Брагинщине самобытной". Встречать гостей будут в костюмах времен князей Вишневецких, резиденцией которых Брагин стал в 1574 году. Также здесь представят традиции сельскохозяйственных работ календарно-обрядового цикла, предложат угощения, приготовленные по местным стародавним рецептам.

С новинками сельскохозяйственной техники познакомит экспозиция, которая развернется по улице Советской. А огромные караваи и буханки хлеба, а также увесистые дары осени можно будет увидеть на выставке-дегустации предприятий области. Многообразием ассортимента порадуют торговые ряды, для самых маленьких будет работать развлекательная площадка.

Подарком жителям района к празднику станет и открытие нового спортивно-оздоровительного центра. В нем обустроены специализированные залы для занятий вольной борьбой, легкой и тяжелой атлетикой, зал шейпинга. Созданы площадки для игровых видов спорта - волейбола, гандбола и мини-футбола. Одновременно в центре могут заниматься спортом около 100 человек. К слову, в новом облике гостей встречают более 100 объектов в районе.-0-

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Теги
Брагин, Гомельская область, Дажынкi
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