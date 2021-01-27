Областные соревнования "Снежный снайпер" стартовали в Барановичском районе

27 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Областные соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба проходят с 26 по 28 января в Барановичском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском облисполкоме.

Соревнования в зимнем виде спорта традиционно принимает лыжероллерная трасса Барановичского районного физкультурно-спортивного клуба "Надежда", расположенная в агрогородке Мир. В турнире участвуют 19 команд из разных уголков региона - всего около 300 ребят в возрасте от 10 до 16 лет. Это победители городских и районных этапов, в которых приняли участие более 2,5 тыс. школьников.

Юным биатлонистам предстоит преодолеть дистанцию в 600 м, 800 м и 1000 м и два огневых рубежа. Накануне лыжню опробовали самые младшие участники. Сегодня после церемонии открытия соревнований, которая состоится в 9.30, на старт выйдет средняя возрастная группа. Второй день завершится спринтерской гонкой среди представителей двух старших возрастных групп.

Самые зрелищные состязания ожидаются 28 января. В этот день на лыжероллерной трассе запланированы смешанные эстафеты. По результатам областного этапа будет сформирована сборная команда из 28 лучших спортсменов-школьников, которые представят область на финальных республиканских соревнованиях. Они пройдут с 8 по 14 февраля в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи".

Республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба проводятся с 2007 года. Это одно из самых масштабных спортивно-массовых мероприятий в стране. В соревнованиях участвуют любители биатлона, не состоящие в специализированных учебно-спортивных учреждениях.-0-