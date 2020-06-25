Обновился список адресов подвоза чистой питьевой воды в Минске

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске обновился список адресов, куда организован подвоз питьевой воды. Места стоянки автоцистерн указывает Мингорисполком в своем официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.
В обновленном списке 21 позиция, включая детские сады Фрунзенского и Московского районов.
Это ул.Налибокская, 34; ул.Якубовского, 34; ул.Шаранговича, 34; ул.Пушкина, 38; ул.Притыцкого, 54; ул.Рафиева, 109; ул.Бурдейного, 25; ул.Ульяновская, 32; ул.Каменногорская, 18; ул.Одинцова, 89; ул.Бельского, 60; ул.Володарского, 2; ул.Дзержинского, 81; ул.Слободская, 153-167; ул.Космонавтов, 3-3; пр.Победителей, 19 (Юбилейная); детские сады Московского района; детские сады Фрунзенского района; перекресток ул.Шаранговича - ул.Янковского; ул.С.Ковалевской, 61; ул.Ольшевского, 29-1.-0-