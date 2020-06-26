Обновился список адресов подвоза чистой питьевой воды в Минске

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске обновился список адресов, куда организован подвоз питьевой воды. Места стоянки автоцистерн указывает Мингорисполком в своем официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.
В списке 28 точек.
Это ул. Бурдейного, 25;
перекресток ул. Голубева - пр. Газеты "Звезда";
ул. Пушкина, 63;
ул. Любимого, 21;
ул. Якубовского, 53;
ул. Рафиева, 23-2;
ул. Жуковского, 11-а;
ул. Волоха, 15-16;
ул. Налибокская, 40;
ул. Одинцова, 89;
ул. Тимирязева, 10;
ул. Бельского, 60;
ул. Панченко, 26;
ул. Космонавтов, 3-3;
пр. Победителей, 1;
ул. Аладовых, 17;
ул. Любимого, 41;
ул. Я Мавра, 48;
ул. Чюрлениса, 24;
ул. Гурского, 62;
ул. К. Либкнехта, 121;
ул. Е. Гедройца, 2;
ул. Шаранговича, 72-74;
пр. Дзержинского, 115;
ул. Немига, 42;
ул. Грибоедова, 1;
ул. Богдановича, 14;
ул. Бакинская, 10.
Как сообщалось, 25 июня заместитель премьер-министра Владимир Кухарев в эфире программы "Панорама" на телеканале "Беларусь 1" заявил, что жилые дома Минска будут обеспечены качественной водой к утру 26 июня.-0-