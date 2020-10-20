Обновление подвижного состава столичного транспорта продолжится в 2021 году

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске подготовлены решения для продления программы обновления подвижного состава городского общественного транспорта в 2021 году. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, приуроченной ко Дню автомобилиста, начальник отдела организации пассажирских перевозок ГП "Столичный транспорт и связь" Александр Каптюх, передает корреспондент БЕЛТА.

В Минске еще с 2018 года (в рамках подготовки к II Европейским играм) проводится масштабное обновление подвижного состава городского общественного транспорта.

"Приобретено 370 городских автобусов МАЗ, 60 электробусов "Белкоммунмаш", 70 троллейбусов МАЗ с функцией увеличенного автономного хода до 15 км, 10 электропоездов метрополитена "Штадлер" (в том числе 6 четырехвагонных для новой третьей линии и 4 пятивагонных - для действующих)", - сказал Александр Каптюх.

Сейчас идет реализация заключенных в 2020 году контрактов на поставку 330 автобусов МАЗ и 150 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. "При этом 75 из них будет производства МАЗ, 75 - "Белкоммунмаш". Также приобретается 9 электробусов "Белкоммунмаша". В 2021 году программа обновления парка продолжится. Соответствующие решения горисполкома подготовлены", - отметил представитель ГП "Столичный транспорт и связь".

Он выразил надежду на то, что вопросам обновления парка город будет уделять внимание и дальше.-0-