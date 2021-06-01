Обновление усадебной и многоквартирной застройки, шумоизоляция - какие перемены ждут поселок Озерище

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В градостроительный проект детального планирования территории усадебной застройки поселка Озерище в северо-восточной части Минска внесены изменения. Они утверждены соответствующим решением Мингорисполкома от 22 февраля 2021 года №451, опубликованным сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Проектируемый район расположен за пределами МКАД на территории Первомайского района и ограничен с северо-запада и севера - ул.Основателей, с востока - автодорогой на Колодищи, с запада и юга - существующими лесными массивами.

Еще в 2004 году УП "Минскградо" был разработан детальный план реконструкции территории жилой усадебной застройки поселка Озерище. Этим документом предлагалось сохранение и упорядочение жилой усадебной застройки с формированием общественной и коммунально-обслуживающей застройки в районе ул.Основателей. Но реализован план был лишь частично: освоены новые земельные участки под размещение жилой усадебной блокированной и одноквартирной застройки.

Сейчас проектируемая территория используется недостаточно и требует упорядочения землепользований и реконструкции жилфонда. "В районе ул.Основателей расположены жилые многоквартирные одноэтажные дома, в большей части не соответствующие санитарно-гигиеническим, экологическим и архитектурным требованиям, снос которых может решаться только в комплексе с трансформацией прилегающей существующей производственной застройки", - сказано в обосновании.

Перспективное развитие территории Озерища планируется за счет реконструкции существующей усадебной застройки с доведением до параметров усадебной низкоплотной, сноса жилой многоквартирной одноэтажной застройки в комплексе с трансформацией территории прилегающей производственной застройки в районе ул.Основателей для размещения многоквартирного жилья. В перспективе проектируемый район будет обеспечен необходимыми социально гарантированными объектами и инженерно-транспортной инфраструктурой. А именно на данной территории резервируется участок для размещения детского дошкольного учреждения на 260 мест с начальными классами общеобразовательной школы. На территории массива боксовых гаражей в районе ул.Основателей и ул.Проектируемой №3, предоставленной во временное пользование ГСК "Вишневый", планируется строительство многофункционального общественного комплекса с объектами обслуживания и паркингом. Объекты торгово-бытового назначения появятся и в районе железнодорожной станции.

Одним из важных условий улучшения качества жилой среды поселка также являются первоочередные мероприятия по защите проживающего населения от шумового дискомфорта железной дороги Брест - Москва. Ближайшие к железной дороге усадьбы должны находиться на расстоянии более 50 м от нее. Также будет размещен шумозащитный экран, созданы защитные озелененные полосы, применены конструктивные шумозащитные элементы зданий.

Детальным планом намечена реконструкция и ландшафтное благоустройство существующих озелененных участков и территорий перспективной застройки, организация сети велодорожек, а также размещение и обустройство спортивных, детских игровых площадок и площадок для отдыха на дворовых территориях, озелененных участках и в лесопарках.

На первом этапе, который продлится до 2023 года, предлагается построить 40 тыс. кв.м многоквартирных домов со встроенными общественными помещениями в первых этажах и 2,2 тыс. кв.м усадебного жилфонда (прирост по реконструкции - 8,1 тыс. кв.м, снос жилфонда - 2,4 тыс. кв.м). Также будет возведен детский сад-ясли с начальными классами школы, реконструировано здание почты с увеличением общей площади, снесено несколько коммунальных объектов, построены и реконструированы участки уличной сети, инженерная инфраструктура.

Расчетный период реализации всего детального плана - до 2030 года.-0-