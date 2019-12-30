Обновленная больница откроется сегодня в Осиповичах

30 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Обновленный корпус центральной больницы в Осиповичах откроется сегодня, сообщил БЕЛТА главврач Осиповичской ЦРБ Павел Шатило.

Открытие больницы - одно из самых ожидаемых событий в районе. Около 10 лет учреждение здравоохранения, которое обслуживает более 47 тыс. жителей, размещалось в двухэтажном здании довоенной постройки.

"Теперь у нас появился пятиэтажный современный корпус, оборудованный по последнему слову техники. Здесь есть приемное, акушерское и гинекологическое отделения, операционные и реанимации", - рассказал главврач.

Планировалось, что строящийся корпус больницы станет терапевтическим, однако в 2017 году райисполком решил сделать его хирургическим. "Это значительно улучшит качество и доступность медицинских услуг для жителей Осиповичского района. Раньше мы были вынуждены отправлять людей в Бобруйск и Могилев. Это создавало сложности как в транспортировке, так и в оказании экстренной помощи тяжелым больным", - подчеркнул Павел Шатило.

Среди новшеств - отделение гемодиализа и кабинет компьютерной томографии. Закуплено шесть аппаратов искусственной почки. Установлен компьютерный томограф белорусского производства, который будет работать круглосуточно.

Осиповичская больница рассчитана на 100 человек. "Планируется, что она станет межрайонным центром помощи. Уже сейчас можно говорить о том, что гемодиализ и компьютерная томография будут востребованы жителями не только нашего района, но и соседних", - уверен главврач.

На строительство больницы затрачено более Br30 млн, из них свыше Br11 млн - на медицинское оборудование. Деньги выделены из республиканского, областного и местного бюджетов.

В следующем году планируется создать на базе медучреждения межрайонный онкологический скрининговый центр, также больница сможет оказывать нефрологическую, травматологическую, диагностическую помощь жителям смежных районов.-0-