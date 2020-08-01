Обновленная детская больница заработала в Бобруйске

1 августа, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Обновленную городскую детскую больницу открыли сегодня в Бобруйске. Учреждение здравоохранения рассчитано на 150 коек, передает корреспондент БЕЛТА.

"Больница была построена в 1963 году. Последние 20 лет здесь не проводился капитальный ремонт, делали только текущий. Здание устарело, и потому в 2018 году начался большой ремонт. Утеплили фасад, поменяли кровлю и инженерные сети, заменили окна и входные группы. Привели в порядок и благоустроили территорию вокруг больницы", - рассказала заместитель главврача по медицинской части Инна Воронова.

"Сегодня мы открываем социально значимый объект для жителей не только Бобруйска, но и близлежащих районов - обновленную детскую больницу. В работу на этом объекте вложили душу строители, весь медперсонал и все те, кто был причастен к обновлению больницы, - отметил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. - Самое дорогое, что есть у взрослых, это их дети. И чтобы беречь их здоровье, своевременно оказывать качественную и профессиональную медицинскую помощь, необходима современная больница. Обновленная детская больница в Бобруйске укомплектована оборудованием, которое позволит производить качественную диагностику и лечение заболеваний. В больнице созданы комфортные условия для пациентов, их родителей и медицинского персонала".

Изменилось здание не только внешне, но и внутри. Здесь будут работать четыре отделения. Три терапевтических предусмотрены для детей разного возраста, в том числе младенцев до года, которые будут поступать сюда на второй этап выхаживания. Еще одно отделение реанимационное. Теперь в палатах будут размещать от двух до четырех пациентов. Есть помещения повышенной комфортности и отдельные палаты для совместного пребывания мам и малышей. Оборудован бокс для детей с ограниченными возможностями. Возле каждой кровати установлено переговорное устройство для быстрой связи с медицинским постом. В каждом блоке имеется комфортабельный санузел, душ, холодильник и микроволновка. Стены палат и отделений украшают тематические рисунки - их создавали бобруйские художники.

Всего на ремонт больницы было затрачено более Br10 млн, еще около Br3 млн - на закупку современного и высококачественного медицинского оборудования: эндоскопического, гастроэнтерологического, ультразвукового, для исследования головного мозга и другого.

Медучреждение будет обслуживать 43 тыс. городских детей. Кроме того, здесь будут помогать маленьким жителям близлежащих районов: Бобруйского, Осиповичского, Глусского, Кировского и Кличевского.

"Сегодня Бобруйск - динамично развивающийся город с удобной инфраструктурой. Появляются новые социальные объекты, строятся многоквартирные жилые дома, обновляются учреждения здравоохранения, есть все условия и для занятия спортом. Содержится в порядке весь город. И это заслуга местных властей, которым Могилевский облисполком и руководство страны старается помогать. И наша с вами обязанность - сохранить и приумножить имеющиеся достижения", - подчеркнул Леонид Заяц.

В торжественном мероприятии приняли участие представители Министерства здравоохранения, Могилевского облисполкома и Бобруйского горисполкома, общественных объединений, священнослужители, медицинские работники, актив и молодежь города.-0-

Фото Олега Фойницкого