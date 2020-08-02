Обновленная гимназия-колледж при Академии музыки открылась в Минске

Год малой Родины
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 2 августа 2020
Минск Облачно с прояснениями +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:30 ФОТОФАКТ: День десантников и сил специальных операций отметили в Витебске Регионы
14:24 Первый многоквартирный жилой дом для лесников построили в Копыле Регионы
14:15 В Беларуси выздоровели и выписаны 62 896 пациентов с COVID-19 Общество
14:05 Новая экспедиция отправится к МКС в октябре В мире
14:01 Польская авиакомпания LOT возобновила полеты в Минск Общество
13:30 Скот для инновационного молочно-товарного комплекса НАН закупят в Венгрии Экономика
13:12 Брестский полигон примет конкурсы "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда" АрМИ Регионы
13:02 В России за сутки выявили свыше 5,4 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире
12:50 Санация четырех предприятий в Гомельской и Гродненской областях продлена Регионы
12:17 Брестские десантники к 90-летию ВДВ организовали шоу с показательными выступлениями Регионы
12:12 До +29°С и в основном без осадков будет в Беларуси 3 августа Общество
12:01 Мужчина стрелял из автомата на набережной в Санкт-Петербурге В мире
12:00 Обновленная гимназия-колледж при Академии музыки открылась в Минске Регионы
11:40 В Березинском районе сгорело 18 т соломы Происшествия
11:19 Двое жителей Петрикова застряли в заливных лугах Припяти Происшествия
11:05 Определились медалисты чемпионата Беларуси в гонках на байдарках и каноэ на 200, 500 и 1000 м Спорт
10:55 Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты Экономика
10:53 Чиро Иммобиле стал лучшим бомбардиром европейских футбольных чемпионатов Спорт
10:44 В Таиланде шесть человек пропали без вести после крушения парома В мире
10:27 Более 3 млн т зерна намолочено в Беларуси Экономика
10:01 Американский космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС В мире
09:45 Белорусские шашистки в 1/4 финала онлайн-турнира Кубка наций сыграли вничью с Латвией Спорт
09:38 "Зорка-БДУ" разгромила футболисток "Днепра" в женском чемпионате Беларуси Спорт
09:37 Почти 8 тыс. человек эвакуируют из-за природных пожаров в Калифорнии В мире
09:00 В Беларуси созданы все условия, чтобы рожать и растить детей - многодетная мама Общество
01:00 Старый город в Нарве отреставрируют В мире
00:30 В ОАЭ заработала первая в арабском мире АЭС В мире
01.08.20
01.08.20 23:59 В Афганистане утонули 15 детей - в стране паводок В мире
01.08.20 23:25 Определены победители второго дня чемпионата Беларуси по легкой атлетике Спорт
01.08.20 23:15 В мире за сутки выявили более 289 тыс. инфицированных COVID-19 В мире
Все новости
Все новости
Регионы
02 августа 2020, 12:00

Обновленная гимназия-колледж при Академии музыки открылась в Минске

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки сегодня торжественно открылась после реконструкции, передает корреспондент БЕЛТА.

Примерно 10 месяцев в храме творчества слышались звуки строительных инструментов, а теперь вновь солируют лишь музыкальные. Вот и сегодня прежде чем была перерезана красная ленточка, отзвучала классика в исполнении концертного оркестра гимназии-колледжа.

Поступательное обновление здания велось уже много лет. Поэтому когда оперный певец, солист Большого театра Беларуси Владимир Громов обратился к Президенту с просьбой ускорить завершение ремонта, глава государства сразу поручил председателю Мингорисполкома Анатолию Сиваку взять этот вопрос на особый контроль. Работа закипела: строители уложились за 10 месяцев, хотя нормативный срок - 15.

При реконструкции с элементами реставрации исторической части учебного корпуса здание увеличилось в объеме: пристроена монолитная лестница, два класса над спортивным залом.

Директор Республиканской гимназии-колледжа Александр Поляков с гордостью показал участникам торжественного открытия светлые и просторные классы и кабинеты, в которых сияют новизной мебель, 14 пианино отечественного производства и 22 рояля, прибывших из Японии. Кстати, за 2018-2019 годы за средства из республиканского бюджета, а также специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи приобретено 47 музыкальных инструментов на сумму Br468 тыс. План закупок на 2020 год - 15 инструментов на сумму Br84,3 тыс. И на этом обновление не закончится - в 2021 году будут куплены еще 19 музыкальных инструментов.

Александр Поляков
Александр Поляков

Модернизированы и два хоровых зала, еще один создан дополнительно. Гордостью учреждения теперь станет обновленный концертный зал на 300 мест с уютной камерной атмосферой, который усовершенствован современной звукоизоляцией. В колледже будет даже собственная студия звукозаписи, что позволит создавать свои CD-диски, отправлять записи на международные фестивали и конкурсы.

Кроме новинок реконструкция подарила гимназии-колледжу и частичку истории - строители обнаружили и законсервировали панно советской эпохи в фойе на четвертом и пятом этажах и фрески XVII-XIX веков на первом, втором и третьем.

Отделение юных дарований при Белорусской государственной консерватории открылось в далеком 1935 году. С этого началась история Республиканской гимназии-колледжа, которая занимает особое место среди учреждений белорусской системы профессиональной подготовки музыкально одаренных детей и молодежи. Благодаря деятельности своих педагогов, учащихся и выпускников, прославившихся в разных уголках мира, гимназия-колледж сохраняет высочайший творческий статус. Среди выпускников - Игорь Лученок, Ядвига Поплавская, Василий Раинчик, Дмитрий Смольский. Многие продолжили свою трудовую деятельность в учреждениях и организациях Беларуси и зарубежья: Юрий Гильдюк, Екатерина Дулова, Зоя Качарская, Сергей Кортес, Игорь Оловников и другие. Большинство педагогов отмечены республиканскими наградами, почетными званиями. А учащиеся десятками и даже сотнями завоевывают награды на международных и республиканских конкурсах и фестивалях.

"За эти годы учреждение образования не раз меняло свое название и подходы к организации образовательного процесса, но его главное предназначение оставалось неизменным - это гармоничное воспитание и профессиональное обучение юных талантов, становление их как творческих личностей", - подчеркнул министр культуры Юрий Бондарь. В подтверждение он напомнил, что за последние три года девяти преподавателям гимназии-колледжа были выделены гранты Президента в науке, образовании, здравоохранении, культуре на подготовку участников международных и республиканских творческих конкурсов и фестивалей. За тот же период учащиеся завоевали 428 наград на международных и республиканских творческих состязаниях, им присуждено 83 поощрения специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи.

Юрий Бондарь
Юрий Бондарь

Министр выразил надежду на то, что гимназия-колледж и в дальнейшем будет направлять все усилия на развитие способностей, реализацию творческих устремлений и профессиональное становление талантливых детей и молодежи. Юрий Бондарь пожелал коллективу успехов, оптимизма, энергии и творческой, созидательной работы, а учащимся - новых горизонтов в безграничном мире творчества и музыкального искусства.-0-

Фото Сергея Шелега

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минск музыка образование
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
ФОТОФАКТ: День десантников и сил специальных операций отметили в Витебске
Фото из архива Первый многоквартирный жилой дом для лесников построили в Копыле
Фото из архива Брестский полигон примет конкурсы "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда" АрМИ
Фото из архива Санация четырех предприятий в Гомельской и Гродненской областях продлена
Брестские десантники к 90-летию ВДВ организовали шоу с показательными выступлениями
ФОТОФАКТ: Лида отмечает День города
Главное
Во время встречи Лукашенко поручил оказать поддержку избиркомам и позаботиться об обеспечении безопасности их работы
"Правда должна быть предъявлена обществу" - Лукашенко заслушал доклад по задержанным россиянам из ЧВК
В Беларуси выздоровели и выписаны 62 896 пациентов с COVID-19
Более 3 млн т зерна намолочено в Беларуси
Топ-новости
Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Изменения августа: повышаются некоторые виды пенсий и детские пособия
В Беларуси созданы все условия, чтобы рожать и растить детей - многодетная мама
Обновленная гимназия-колледж при Академии музыки открылась в Минске
Брестские десантники к 90-летию ВДВ организовали шоу с показательными выступлениями
Польская авиакомпания LOT возобновила полеты в Минск
Следствие обращает внимание на нестыковки в показаниях задержанных в Беларуси россиян из ЧВК
Стабильная работа, сохранение коллектива и высоких позиций - Ермакова об основных задачах Белгазпромбанка
Большая малая родина - вышел финальный выпуск проекта БЕЛТА "З гонарам у сэрцы"
ЦИК определил порядок голосования граждан с COVID-19 на президентских выборах
У Беларуси есть ресурсы для ускоренного выхода на устойчивые темпы опережающего роста - Петришенко
До +28°С ожидается в Беларуси 2 августа
"Амкодор" открыл научно-технический центр
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске отметили 90-летие воздушно-десантных войск
Обновленная детская больница заработала в Бобруйске
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Подготовка и проведение выборов Президента Беларуси Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.