Обновленная гимназия-колледж при Академии музыки открылась в Минске

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки сегодня торжественно открылась после реконструкции, передает корреспондент БЕЛТА.

Примерно 10 месяцев в храме творчества слышались звуки строительных инструментов, а теперь вновь солируют лишь музыкальные. Вот и сегодня прежде чем была перерезана красная ленточка, отзвучала классика в исполнении концертного оркестра гимназии-колледжа.

Поступательное обновление здания велось уже много лет. Поэтому когда оперный певец, солист Большого театра Беларуси Владимир Громов обратился к Президенту с просьбой ускорить завершение ремонта, глава государства сразу поручил председателю Мингорисполкома Анатолию Сиваку взять этот вопрос на особый контроль. Работа закипела: строители уложились за 10 месяцев, хотя нормативный срок - 15.

При реконструкции с элементами реставрации исторической части учебного корпуса здание увеличилось в объеме: пристроена монолитная лестница, два класса над спортивным залом.

Директор Республиканской гимназии-колледжа Александр Поляков с гордостью показал участникам торжественного открытия светлые и просторные классы и кабинеты, в которых сияют новизной мебель, 14 пианино отечественного производства и 22 рояля, прибывших из Японии. Кстати, за 2018-2019 годы за средства из республиканского бюджета, а также специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи приобретено 47 музыкальных инструментов на сумму Br468 тыс. План закупок на 2020 год - 15 инструментов на сумму Br84,3 тыс. И на этом обновление не закончится - в 2021 году будут куплены еще 19 музыкальных инструментов.

Александр Поляков

Модернизированы и два хоровых зала, еще один создан дополнительно. Гордостью учреждения теперь станет обновленный концертный зал на 300 мест с уютной камерной атмосферой, который усовершенствован современной звукоизоляцией. В колледже будет даже собственная студия звукозаписи, что позволит создавать свои CD-диски, отправлять записи на международные фестивали и конкурсы.

Кроме новинок реконструкция подарила гимназии-колледжу и частичку истории - строители обнаружили и законсервировали панно советской эпохи в фойе на четвертом и пятом этажах и фрески XVII-XIX веков на первом, втором и третьем.

Отделение юных дарований при Белорусской государственной консерватории открылось в далеком 1935 году. С этого началась история Республиканской гимназии-колледжа, которая занимает особое место среди учреждений белорусской системы профессиональной подготовки музыкально одаренных детей и молодежи. Благодаря деятельности своих педагогов, учащихся и выпускников, прославившихся в разных уголках мира, гимназия-колледж сохраняет высочайший творческий статус. Среди выпускников - Игорь Лученок, Ядвига Поплавская, Василий Раинчик, Дмитрий Смольский. Многие продолжили свою трудовую деятельность в учреждениях и организациях Беларуси и зарубежья: Юрий Гильдюк, Екатерина Дулова, Зоя Качарская, Сергей Кортес, Игорь Оловников и другие. Большинство педагогов отмечены республиканскими наградами, почетными званиями. А учащиеся десятками и даже сотнями завоевывают награды на международных и республиканских конкурсах и фестивалях.

"За эти годы учреждение образования не раз меняло свое название и подходы к организации образовательного процесса, но его главное предназначение оставалось неизменным - это гармоничное воспитание и профессиональное обучение юных талантов, становление их как творческих личностей", - подчеркнул министр культуры Юрий Бондарь. В подтверждение он напомнил, что за последние три года девяти преподавателям гимназии-колледжа были выделены гранты Президента в науке, образовании, здравоохранении, культуре на подготовку участников международных и республиканских творческих конкурсов и фестивалей. За тот же период учащиеся завоевали 428 наград на международных и республиканских творческих состязаниях, им присуждено 83 поощрения специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи.

Юрий Бондарь

Министр выразил надежду на то, что гимназия-колледж и в дальнейшем будет направлять все усилия на развитие способностей, реализацию творческих устремлений и профессиональное становление талантливых детей и молодежи. Юрий Бондарь пожелал коллективу успехов, оптимизма, энергии и творческой, созидательной работы, а учащимся - новых горизонтов в безграничном мире творчества и музыкального искусства.-0-

Фото Сергея Шелега