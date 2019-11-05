Обновленная Осиповичская ЦРБ пополнится отделениями гемодиализа и компьютерной томографии

5 ноября, Осиповичи /Корр. БЕЛТА/. Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц и помощник Президента - инспектор по Могилевской области Михаил Русый во время рабочей поездки ознакомились со степенью готовности Осиповичской центральной районной больницы к запланированному в ноябре открытию, передает корреспондент БЕЛТА.

Осиповичская центральная районная больница

"Ремонтные работы в больнице подошли к концу. Идет установка и наладка медицинского оборудования. В ближайшее время больница уже примет первых пациентов", - рассказал главврач Осиповичской ЦРБ Павел Шатило.

Изначально планировалось, что строящийся корпус больницы станет терапевтическим, однако в 2017 году райисполком принял решение сделать его хирургическим. В итоге в новом корпусе разместились приемное, акушерское и гинекологическое отделения. Здесь же находятся операционные и реанимации. "Все это позволит улучшить качество и доступность медицинских услуг для жителей Осиповичского района. Раньше мы были вынуждены отправлять людей в Бобруйск и Могилев. Это создавало сложности как в транспортировке, так и в оказании экстренной помощи тяжелым больным", - подчеркнул Павел Шатило.

Среди нововведений - отделение гемодиализа и кабинет компьютерной томографии. Закуплено шесть аппаратов "искусственной почки". Уже установлен компьютерный томограф белорусского производства. Этим объектам Леонид Заяц и Михаил Русый уделили особое внимание во время обхода.

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц и помощник Президента - инспектор по Могилевской области Михаил Русый ознакомились со степенью готовности больницы к открытию

Осиповичская больница рассчитана на 100 человек. "Планируется, что она станет межрайонным центром помощи. Уже сейчас можно говорить о том, что гемодиализ и компьютерная томография будут востребованы жителями не только нашего района, но и соседних", - уверен главврач.

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На строительство больницы затрачено более Br30 млн, из них свыше Br11 млн - на медицинское оборудование. Деньги выделены из республиканского, областного и местного бюджетов.

Больница готовится к сдаче

Планируется, что в 2020 году на базе медицинского учреждения будет создан межрайонный онкологический скрининговый центр, также больница сможет оказывать нефрологическую, травматологическую, диагностическую помощь жителям смежных районов.-0-

Больница готовится к сдаче

Фото Олега Фойницкого