Обновленная поликлиника заработала в Кировском районе

20 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Обновленная поликлиника заработала после реконструкции в Кировском районе. Пропускная способность учреждения здравоохранения - около 250 человек в смену, рассказала корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Татьяна Комар-Москалева.

Поликлиника располагается в двух зданиях - 1974-го и 1998 годов постройки. За это время здесь проводили только косметические ремонты. "Благодаря реконструкции наша поликлиника обновила внешний вид. Теперь два корпуса соединены между собой наземным переходом. В один из них переехало отделение скорой медицинской помощи. Изменились и кабинеты врачей: они стали просторнее и больше", - отметила заместитель главврача.

После реконструкции отдельные кабинеты появились у помощников врачей общей практики - теперь они тоже самостоятельно принимают пациентов. Кроме этого, в отделение гинекологии оборудовали операционный блок. Как отметила Татьяна Комар-Москалева, это позволит повысить качество медицинских услуг.

"Еще одной важной новинкой стала изоляция кабинетов, где лечат кожно-венерологические, инфекционные и туберкулезные заболевания. Эти кабинеты сделаны по принципу боксов: у каждого отдельный вход с улицы. Такие меры позволяют не допустить распространения заболеваний и соответствуют мировым стандартам", - отметила Татьяна Комар-Москалева.

В лаборатории также свои новшества. "Медицинское оборудование у нас обновляется. Из последнего - появился новый анализатор. В поликлинике мы можем производить все необходимые для первичной диагностики исследования крови пациентов", - отметила заместитель главврача.

Во всех кабинетах заменили офисную и медицинскую мебель. У каждого врача будет свой компьютер, принтер и сканер. "До конца года мы оснастим рабочие места наших специалистов необходимой компьютерной техникой, которая будет подключена к единой локальной системе - будет налаживаться работа с электронными карточками и рецептами", - рассказала Татьяна Комар-Москалева.

Центральная районная поликлиника обслуживает около 18,5 тыс. взрослых жителей Кировского района и около 3,6 тыс. детей. В этом году сюда на работу пришли 18 молодых специалистов.-0-