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31 августа 2020, 16:29

Обновленная школа в Кормянском районе открыла свои двери для учеников

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31 августа, Кормянский район /Корр. БЕЛТА/. Литвиновичская средняя школа Кормянского района приняла учащихся после масштабной реконструкции, передает корреспондент БЕЛТА.

На торжественной линейке в честь открытия обновленной школы прозвенел первый звонок 2020/2021 учебного года. Его дали одиннадцатиклассник Дмитрий Козлов и первоклассница Маша Синолицына.

Возвращение в родную школу - значимое событие для коллектива, учащихся и их родителей. Эксплуатацию здания приостановили из-за его аварийного состояния в декабре 2016 года. В учреждении обучаются ребята из Литвиновичей и шести окрестных деревень. На время реконструкции младшие классы разместили в помещении местного детского сада. Для остальных учеников и преподавателей был организован подвоз в расположенный в 14 км от Литвиновичей агрогородок Октябрево. Специально для этого были приобретены два автобуса.

Специалисты ОАО "Строительный трест №14" приступили к реконструкции в декабре 2019-го. Нормативный срок ввода - ноябрь, однако постарались создать необходимые условия в современной многофункциональной школе к началу учебного года.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей поздравил педагогов, учеников и их родителей. Он отметил, что за последнее время только по линии образования в регионе открыли много объектов, в том числе три детских сада в Гомеле, а также учреждения в Петрикове и Гомельском районе. "Завтра новых учеников примет и школа в новостройке областного центра. Но открытие школы в Литвиновичах имеет особое значение. Эта школа с богатейшей историей находится на загрязненной после ЧАЭС территории. И это доказательство тому, что здесь жизнь продолжается. Значит, у Литвиновичей есть будущее, есть перспектива", - сказал губернатор. По его предложению первыми в здание вошли первоклассники. Геннадий Соловей передал мальчишкам и девчонкам подарок от главы государства - книги "Беларусь - мая Радзiма". Проходя по школьным коридорам, он вспомнил, как почти 50 лет назад сам был первоклассником. Губернатор пожелал ребятам расти крепкими, здоровыми и уверенными в себе, найти свое призвание и реализоваться в жизни.

Геннадий Соловей
Геннадий Соловей

От облисполкома школе подарили сертификат на Br50 тыс. для укрепления материально-технической базы, от местного райисполкома - на Br10 тыс.

Молодой амбициозный руководитель учреждения Иван Игнатенко в этом году хочет расширить спектр объединений по интересам. В числе новых - занятия по робототехнике и Scratch-программированию. В ближайшей перспективе - приобретение необходимого оборудования. Одно из новшеств - возведение теплицы, где будут выращивать туи и другие саженцы для благоустройства и озеленения родного края.

Иван Игнатенко уверен: школа будет востребована. В Литвиновичах стабильная демографическая ситуация. Уже на следующий год за парты сядут на пять-шесть первоклашек больше, чем в этом сентябре. На ближайшую перспективу, по его словам, прогноз примерно такой же.

Первый заместитель генерального директора строительного треста №14 Александр Баев отметил, что проектом было предусмотрено возведение пристройки к учебному корпусу школы и реконструкция старого здания. В процессе масштабной модернизации заменены все инженерные сети. Благоустройство предполагает также озеленение территории, установку малых архитектурных форм. Предусмотрен спортивный городок на свежем воздухе с площадкой для изучения правил дорожного движения.

Обустроены и укомплектованы учебные классы, лаборатории, кабинет информатики и лингафонный кабинет, мастерские по обработке металла и древесины, библиотека с читальной зоной, актовый и спортивный залы.

На определенных этапах стройплощадка работала в круглосуточном режиме, отметил Александр Баев. Здесь были задействованы до 500 человек. "Главной особенностью работы на этом объекте стало отношение местных жителей. Отзывчивые и доброжелательные родители школьников сами приходили и спрашивали, чем могут помочь. После работы в личное время семьями помогали нам готовить школу к открытию. Убирали классы, коридоры и кабинеты. Благодаря всему этому мы сегодня в срок и в положительном настрое открыли школу", - сказал он.

Накануне в Кормянском районе детям, нуждающимся в адресной социальной помощи, от обкома молодежного союза вручены более 40 укомплектованных портфеля. Ребят поздравила первый секретарь областного комитета БРСМ Вероника Гудкова. Акция "В школу с добрым сердцем" собрала около 300 ребят из Кормянского района и областного центра. Для них организован праздничный концерт с музыкально-развлекательной программой, работали интерактивные площадки. С детьми играли ростовые куклы, мастера делали на лицах малышей аквагрим.

Литвиновичи - самый крупный сельский населенный пункт в Кормянском районе. В нем проживают более 1 тыс. человек. Местная средняя школа в 2018 году отметила свое 100-летие. Основал в 1918-м экспериментальную школу-коммуну знаменитый партийный деятель Пантелеймон Лепешинский. В ней получали знания дети крестьян.-0-

Фото Сергея Холодилина

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