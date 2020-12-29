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29 декабря 2020, 13:54

Обновленное общежитие более чем на 500 мест открыли для студентов ГГМУ

Фото из архива
Фото из архива

29 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Капитально отремонтированное общежитие на 510 мест открыли сегодня для студентов Гомельского государственного медицинского университета, передает корреспондент БЕЛТА.

Ранее корпус общежития относился к Белорусскому торгово-экономическому университету потребкооперации. Затем здание передали медуниверситету. Общежитию требовался серьезный ремонт. Ректор ГГМУ Игорь Стома отметил, что помощь в решении вопроса оказало и Министерство здравоохранения, и руководство области.

Во время капремонта заменили коммуникации, лифт, оконные и дверные блоки, отремонтировали балконы. В комнатах - полностью новая внутренняя отделка, мебель. На кухнях вместо газовых предусмотрены электрические плиты. Оборудованы постирочные со стиральными машинами.

"Сегодня это прекрасное новое общежитие на 510 мест, в котором созданы комфортные условия и для быта, и для учебы, и для отдыха. Это настоящий подарок студентам", - сказал ректор. Он добавил, что ремонты в студенческих общежитиях, улучшение материально-технической базы университета - процесс постоянный.

На открытии общежития помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко отметил, что с введением еще одного общежития у медуниверситета появляются дополнительные возможности для приглашения на учебу студентов из других стран. Он подчеркнул, что профессия врача - в числе самых уважаемых, почетных и ценных. И пандемия доказала это в очередной раз. Юрий Шулейко пожелал будущим медикам высоких оценок, прочных знаний и чтобы полученные в университете навыки и опыт позволяли молодым специалистам с первых шагов самостоятельной трудовой деятельности приносить пользу людям, родному краю.

Напутствия и пожелания адресовал студентам и заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк. Отдельные слова благодарности он высказал строителям, справившимся с задачей качественно и в сжатые сроки.

От имени всех жильцов искреннюю благодарность высказала первокурсница Елизавета Хорова. "Обещаем, что будем беречь общежитие и сделаем его настоящим студенческим домом", - сказала она.

Планируется, что в новые комнаты студенты медуниверситета заедут после зимней сессии.-0-

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