Обновленное отделение педиатрии Глусской ЦРБ откроется 13 ноября

12 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Детское отделение Глусской центральной районной больницы откроют после реконструкции 13 ноября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Глусского райисполкома Дмитрий Тимченко.

"Работы по реконструкции длились чуть больше двух месяцев. За это время мы провели полный ремонт внутри: заменили потолки и пол, привели в порядок стены, обновили всю сантехнику и инженерные сети, закупили новое санитарно-техническое оборудование. Кроме этого, обустроили игровую комнату и комнату для отдыха, - рассказал Дмитрий Тимченко. - Привели в порядок и внешний облик приемного покоя: обновили фасад и входные группы стационара и поликлиники, заменили более 100 окон, выполнили благоустройство прилегающей территории".

ЦРБ приобрела автомобиль скорой медицинской помощи, наркозно-дыхательный аппарат, два гастроскопа и аппарат искусственной вентиляции легких. "Все это было в нашей больнице. Однако приборы полностью выработали себя, и возникла необходимость купить новые", - пояснил собеседник.

Всего на ремонтные работы и обновление технической базы детского отделения было затрачено Br161 тыс. На обновление приемного покоя - Br75 тыс. Деньги выделены из областного бюджета.-0-