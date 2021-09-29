Обновленное терапевтическое отделение открыли в Добрушской райбольнице

29 сентября, Добруш /Корр. БЕЛТА/. В Добрушской центральной районной больнице сегодня после масштабного ремонта открыли терапевтическое отделение, передает корреспондент БЕЛТА.

На открытии отделения председатель Добрушского райисполкома Дмитрий Козел напомнил, что за последние два года очень многое было сделано в районной больнице за средства областного бюджета - акушерско-гинекологическое, физиотерапевтическое, стерилизационное отделения. "Район не мог остаться в стороне. На призыв внести свой вклад в обновление больницы откликнулись предприятия района, области. Кто-то помогал финансово, кто-то материалами, рабочей силой. Никто не остался равнодушным", - подчеркнул он.

В числе первых, кто приступил к ремонтным работам в медучреждении, был Добрушский фарфоровый завод. "На инициативу мы отозвались оперативно. Ведь на предприятии работает 1 тыс. сотрудников, и все они пользуются услугами районной больницы. Мы не только финансово участвовали в ремонте - наша стройбригада своими силами выполняла работы. Результатом довольны", - отметил генеральный директор предприятия Александр Винокуров.

По словам главврача Добрушской ЦРБ Надежды Белоглазовой, в отделении ремонта не было больше 10 лет. "На обновление отделения ушло чуть меньше месяца. За это время отремонтировали напольное покрытие, стены, потолки, заменили сантехнику", - рассказала она.

В итоге новый облик получили 13 палат, столовая, ординаторские, сестринская, коридоры, санитарные комнаты. Для людей с ограниченными физическими возможностями оборудовали комнату личной гигиены по всем современным требованиям. "Убеждены, что такие добрые дела по достоинству оценят пациенты", - добавила главврач.

В эти дни курс лечения в медучреждении проходит Наталья Кузьмина из Добруша. "Отрадно, что в больнице такое обновление - созданы уютные, комфортные условия. Обстановка, атмосфера улучшают настроение. А это вкупе с профессионализмом, ответственным отношением лечащего врача и медсестер способствует быстрейшему выздоровлению", - поделилась жительница райцентра.

Дмитрий Козел заверил, что практику совместной работы над объектами в районе продолжат благодаря проведению субботников, других инициатив. "Пример у нас есть. А когда мы вместе, мы можем сделать все", - заключил председатель райисполкома.-0-