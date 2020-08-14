Обновленное торакальное отделение открыли в Брестской областной больнице

14 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской областной клинической больнице сегодня открыли после ремонта торакальное отделение, передает корреспондент БЕЛТА.

Торакальное отделение в облбольнице было организовано в марте 2002 года и все это время находилось в здании, построенном без малого полвека назад. Ремонт провели своими силами в течение полугода за счет средств областного бюджета и собственных внебюджетных средств учреждения. В улучшение условий пребывания пациентов и работы сотрудников вложено Br324 тыс. Помимо собственно строительных работ проведена информатизация отделения. Теперь диагностические материалы - данные компьютерной томографии, ангиографии, ультразвукового исследования - врачи смогут анализировать на месте, в ординаторской.

"Это новаторское отделение, можно сказать, - флагман наших структурных подразделений. Помимо того, что здесь оказывается высококвалифицированная специализированная помощь, одновременно ведутся научные разработки и учебный процесс. На основе этого отделения было создано ядро хирургов, которые занимаются научными исследованиями, на которых равняются другие сотрудники. За эти годы прооперировано более 10 тыс. пациентов с заболеванием грудной клетки. Кроме того, сотрудники отделения опубликовали 120 печатных работ и подали 12 заявок на изобретения, десять из которых получили патенты", - отметил главный врач больницы Александр Карпицкий.

Отделение рассчитано на 35 коек. Помимо пятиместных, есть палаты повышенной комфортности, рассчитанные на одного-двух пациентов. Новоселье, по словам главврача, можно было провести несколькими месяцами раньше, но вмешалась пандемия, и в обновленном отделении стали принимать и оказывать помощь пациентам с ковидной инфекцией. "Это одно из отделений, где почти к каждой палате подведена кислородная точка, что оказалось весьма кстати в ситуации с пандемией. Неделю назад мы закончили здесь прием и госпитализацию ковидных пациентов, демонтировали временно установленные шлюзы и провели полную дезинфекцию отделения", - рассказал главврач.

По его словам, клиника справляется с ситуацией, вызванной коронавирусной инфекцией. В основном здесь принимают пациентов из близлежащих районов. На этой неделе начали также доставлять пациентов из Бреста. "Нам хватает мест, есть свободные койки: развернуто 160 инфекционных коек и 18 реанимационных. Если положительная тенденция сохранится, предполагается, что в центральную городскую больницу ковидные пациенты перестанут поступать, и мы все замкнем на себе", - дополнил Александр Карпицкий.

Торакальное отделение - одно из последних подразделений клиники, нуждавшееся в обновлении. Буквально на следующей неделе в больнице намерены приступить к ремонту кардиологического отделения. Также сейчас завершается модернизация ряда кабинетов под установку нового литотриптера. Он уже доставлен в медицинское учреждение. Планируется, что в сентябре установку введут в эксплуатацию.-0-