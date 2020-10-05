Обновленное здание больницы открыли в Кричеве

5 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Обновленное здание районной центральной больницы на днях открыли в Кричеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя Кричевского райисполкома Ольга Слепнева.

"Открытие обновленного здания больницы - важное событие для жителей не только нашего района, но и близлежащих. Здание, где располагается учреждение здравоохранения, 1958 года постройки. И за все это время здесь не проводилось никаких крупных ремонтов. Здание износилось не только физически, но и морально. Теперь наша больница полностью преобразилась и стала соответствовать всем современным стандартам и требованиям", - отметила Ольга Слепнева.

Во время ремонта изменился не только внешний вид учреждения. "Привели в порядок фасад здания, внутри заменили инженерные сети, сделали отделку стен и пола", - рассказала заместитель председателя райисполкома.

В обновленной больнице появилось межрайонное неврологическое отделение, кабинет компьютерной томографии. "Сейчас из-за коронавирусной инфекции появление современного аппарата КТ очень актуально. К нам на обследование приезжают не только жители нашего района, но и соседних", - рассказала Ольга Слепнева.

Настоящим подарком для жительниц Кричева стало появление своего родильного отделения на 10 мест. "Около 4 лет в нашей больнице не было своего родильного отделения. Женщины ездили в другие районы и Могилев. Теперь же нашим роженицам не нужно никуда ехать. Современное оборудование, квалифицированный персонал и комфортные условия пребывания рожениц и их новорожденных малышей - все это теперь доступно на месте", - подчеркнула Ольга Слепнева.

Обновленная больница в Кричеве рассчитана на 220 мест. Финансировался проект из областного и местного бюджетов, спонсорскую помощь оказали кричевские предприятия.-0-