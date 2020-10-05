Обновленное здание больницы открыли в Кричеве

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 5 октября 2020
Минск Переменная облачность +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:52 В Брестской области за 8 месяцев выросло число преступлений в сфере информационных технологий Происшествия
12:52 Хоккеист сборной Беларуси Ник Бэйлен признан лучшим защитником пятой недели чемпионата КХЛ Спорт
12:51 Более 50 аллей семейных деревьев заложат в Беларуси этой осенью Общество
12:46 Из-за COVID-19 ГТК продолжит усиленный контроль за перемещением дальнобойщиков и провозом товаров Общество
12:43 Названы лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины В мире
12:39 Школы Москвы из-за роста заболеваемости COVID-19 переведут на дистанционное обучение В мире
12:30 Электронная ярмарка вакансий для молодежи пройдет 8 октября с участием 10 предприятий Минска Регионы
12:15 Белстат рассказал о национальном составе населения Беларуси Общество
12:12 "Белавиа" присоединилась к отраслевой хартии по предотвращению распространения COVID-19 Общество
12:11 ГТК предлагает бизнесу активнее использовать возможности отечественных транспортно-логистических центров Экономика
12:00 ФХБ и Parimatch учредили гранты для лучших пресс-служб белорусского хоккея Спорт
11:56 Два человека спасены, четверо эвакуированы: в Гродно горел жилой дом Происшествия
11:53 Дождливая погода и до +20°С тепла ожидается в Беларуси на этой неделе Общество
11:40 Курсанты университета МЧС стали призерами и победителями международных конкурсов Общество
11:40 Марс подойдет к Земле на самое близкое расстояние за 15 лет Калейдоскоп
11:34 Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 10 районах Беларуси Общество
11:31 Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 6 октября Общество
11:30 Абоненты МТС могут воспользоваться персональными бонусами до конца октября Общество
11:26 В Minsk World – скидка 10% в "Северной Америке" и место на паркинге в подарок при покупке "трешки" в "Пекине"! Общество
11:25 Ночной пожар уничтожил 15 т соломы в Добрушском районе Происшествия
11:17 Мотоциклист-бесправник столкнулся с трактором в Ивановском районе Происшествия
11:16 В Витебске мошенник оформил на знакомого кредит в Br9 тыс. Происшествия
11:13 В Волковыске 16-летний бесправник на мотоцикле сбил пешехода Происшествия
11:09 Лукашенко обсудил с главой ГТК ситуацию на таможне и переориентацию белорусских грузов Президент
11:09 Обновленное здание больницы открыли в Кричеве Регионы
11:06 Легковушка сбила пешехода на трассе М6 под Ивье Происшествия
11:03 В Добрушском районе 77-летняя пенсионерка провалилась в погреб Происшествия
11:02 Температура воздуха в Беларуси 4 октября была на 6-10 градусов выше нормы Общество
10:56 Брестчанин отравился парами химвеществ при ремонте подвала Происшествия
10:53 Легковушка сбила подростка на пешеходном переходе в Витебске Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
05 октября 2020, 11:09

Обновленное здание больницы открыли в Кричеве

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Социальное государство в работе"
Электронная ярмарка вакансий для молодежи пройдет 8 октября с участием 10 предприятий Минска
Пилотный проект по апробации нормативного финансирования домов-интернатов реализуют в Беларуси

5 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Обновленное здание районной центральной больницы на днях открыли в Кричеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя Кричевского райисполкома Ольга Слепнева.

"Открытие обновленного здания больницы - важное событие для жителей не только нашего района, но и близлежащих. Здание, где располагается учреждение здравоохранения, 1958 года постройки. И за все это время здесь не проводилось никаких крупных ремонтов. Здание износилось не только физически, но и морально. Теперь наша больница полностью преобразилась и стала соответствовать всем современным стандартам и требованиям", - отметила Ольга Слепнева.

Во время ремонта изменился не только внешний вид учреждения. "Привели в порядок фасад здания, внутри заменили инженерные сети, сделали отделку стен и пола", - рассказала заместитель председателя райисполкома.

В обновленной больнице появилось межрайонное неврологическое отделение, кабинет компьютерной томографии. "Сейчас из-за коронавирусной инфекции появление современного аппарата КТ очень актуально. К нам на обследование приезжают не только жители нашего района, но и соседних", - рассказала Ольга Слепнева.

Настоящим подарком для жительниц Кричева стало появление своего родильного отделения на 10 мест. "Около 4 лет в нашей больнице не было своего родильного отделения. Женщины ездили в другие районы и Могилев. Теперь же нашим роженицам не нужно никуда ехать. Современное оборудование, квалифицированный персонал и комфортные условия пребывания рожениц и их новорожденных малышей - все это теперь доступно на месте", - подчеркнула Ольга Слепнева.

Обновленная больница в Кричеве рассчитана на 220 мест. Финансировался проект из областного и местного бюджетов, спонсорскую помощь оказали кричевские предприятия.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
больница Кричев медицина
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Электронная ярмарка вакансий для молодежи пройдет 8 октября с участием 10 предприятий Минска
Фото из архива Первый жилой квартал электродомов в Витебске начнут строить в 2021 году
Фото из архива Марафон "Живые уроки" объединит более 200 учащихся Витебска
Фото из архива Областной пленэр художников открывается в Ивацевичском районе
Фото из архива Все станции Минского метрополитена открыты
Фото из архива В Минске возобновили работу пять станций метро
Главное
Александр Лукашенко и Юрий Сенько Лукашенко обсудил с главой ГТК ситуацию на таможне и переориентацию белорусских грузов
Нагорнокарабахский конфликт: боевые действия продолжаются
Система здравоохранения Беларуси готова ко второй волне COVID-19
"Северный Берег": точка роста
Топ-новости
БелАЭС получила седьмую линию связи с энергосистемой
Кукуруза в Беларуси убрана с половины площадей
В Minsk World – скидка 10% в "Северной Америке" и место на паркинге в подарок при покупке "трешки" в "Пекине"!
ГТК предлагает бизнесу активнее использовать возможности отечественных транспортно-логистических центров
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 10 районах Беларуси
"Белавиа" присоединилась к отраслевой хартии по предотвращению распространения COVID-19
ФХБ и Parimatch учредили гранты для лучших пресс-служб белорусского хоккея
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 6 октября
Производство молока и мяса в Беларуси достигло серьезных промышленных основ - Брыло
Более 50 аллей семейных деревьев заложат в Беларуси этой осенью
В Беларуси от гриппа привито 12% от подлежащих вакцинации граждан - Тарасенко
Белстат рассказал о национальном составе населения Беларуси
Курсанты университета МЧС стали призерами и победителями международных конкурсов
ФОТОФАКТ: Учения волонтеров поисково-спасательного отряда
ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь!"
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.