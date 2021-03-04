Обновленное здание республиканской ГАИ открыли в Минске

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске открыли обновленное здание главного управления Государственной автомобильной инспекции и специального подразделения ДПС "Стрела" МВД, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы присутствуем на историческом событии: сегодня открывается реконструированное здание Государственной автомобильной инспекции МВД. Все прекрасно знают, что сотрудники ГАИ несут службу 24 часа в сутки - это не просто слова, это действительно так. В круглосуточном режиме они обеспечивают дорожную безопасность, приходят на помощь людям. Я уверен, что улучшенные условия для работы - это еще один стимул выполнять должностные обязанности более качественно, - отметил на торжественной церемонии министр внутренних дел Иван Кубраков. - Я хочу сказать слова благодарности всем, кто принимал участие в реконструкции. Это большой труд. Когда 19 февраля 2019 года начались ремонтные работы, никто не ожидал, что это будет так оперативно. Это современное здание, в котором будет комфортно нашим сотрудникам".

Иван Кубраков

По словам начальника главного управления Государственной автомобильной инспекции МВД Дмитрия Корзюка, здание по улице Грушевская, 7 имеет давнюю историю. Изначально оно было построено на базе казарм одной из воинских частей внутренних войск.

"Так сложилось, что в середине 1990-х сюда въехало подразделение Государственной автомобильной инспекции Беларуси и спецподразделение ДПС "Стрела" МВД. Без малого 30 лет этому зданию, и с июля 2019 года мы начали работы по его реконструкции. Добавился этаж, были созданы дополнительные условия для наиболее комфортной работы сотрудников", - рассказал он.

Дмитрий Корзюк

Сейчас здание отвечает всем требованиям для качественного несения службы. Стали более просторными кабинеты для приема граждан, появились актовый зал, помещения для просушивания одежды, комната приема пищи, душевые. Кроме того, у правоохранителей теперь на работе есть возможность комфортно отдохнуть и подготовиться к дежурству. Современный вид приобрели прилегающая территория и парковка, оснащенная системой видеонаблюдения.

Как отметили в ведомстве, 3 июля свои двери распахнет музей ГАИ, для которого также предусмотрено помещение в новом здании.

В торжественной церемонии приняли участие председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, настоятель Всехсвятского прихода протоиерей Федор Повный, а также ветераны ГАИ и другие почетные гости.-0-

Иван Кубраков

Торжественное открытие проводят Иван Кубраков, Протоиерей Федор Повный и Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев.

Фото Павла Орловского