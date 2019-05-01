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Обновленную Доску почета открыли в Могилеве

Регионы 01.05.2019 | 13:01
Директор учреждения культуры "Музей истории Могилева" Алексей Батюков и председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц
Директор учреждения культуры "Музей истории Могилева" Алексей Батюков и председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц

1 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве на площади Ленина сегодня прошла торжественная церемония вручения свидетельств о занесении на областную Доску почета и специальной премии облисполкома "Человек года", передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии приняли участие руководство области и города, ветераны труда, представители Национального собрания Беларуси, трудовых коллективов и организаций, общественности и молодежи.

"Сегодня, в Праздник труда, мы собрались здесь, чтобы отдать дань уважения и признательности трудовым коллективам и передовикам производства Могилевской области. Именно тем, кто вносит значительный вклад в развитие нашего региона, своей Родины, - отметил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. - Сегодня мы чествуем лучшие по итогам 2018 года предприятия и организации региона, специалистов в своих отраслях. Заносим их имена на областную Доску почета. Это производители известной всему миру продукции, врачи и учителя, работники торговли, коммунального хозяйства, культуры, средств массовой информации, предприниматели и спортсмены. Безусловно, немало теплых слов можно сказать в адрес каждого участника церемонии награждения, которые способствуют социально-экономическому развитию нашей области, повышению ее престижа".

Особую благодарность глава региона высказал ветеранам войны и труда. "Мы отдаем дань уважения своим землякам, удостоенным высоких государственных наград. С гордостью отмечаем, что Могилевская земля взрастила 113 Героев Социалистического Труда. Эти люди являются примером для нас с вами и всех живущих, - подчеркнул губернатор. - Почетное звание "Человек года Могилевщины" присвоено представителям различных отраслей народного хозяйства. Это яркие лидеры, которые своим трудом обеспечили себе высокое звание. Это граждане области, которые по-настоящему любят свою землю".

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц поздравляет ветеранов
Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц поздравляет ветеранов

Ветеран ВОВ Алексей Пустынцев
Ветеран ВОВ Алексей Пустынцев

По мнению председателя облисполкома, в регионе еще много резервов во всех отраслях народно-хозяйственного комплекса для дальнейшего развития. "Я убежден, что у нас все получится, потому что здесь живут трудолюбивые люди, настоящие патриоты своего края, - сказал Леонид Заяц. - И пусть осознание того, что наша земля освящена трудом и мужеством многих поколений, и далее является для нас нравственным стержнем для памяти о прошлом, созидательной деятельности в настоящем и ответственности перед будущим. Уверен, что осознание величия трудового и ратного подвига нашего белорусского народа придаст нам дополнительные силы в деле служения своей родной стране".

Руководитель области тепло поздравил участников с Праздником труда, достижением высоких результатов в профессиональной деятельности и вручил им свидетельства о занесении на областную Доску почета. В числе обладателей: ОАО "Могилевлифтмаш", "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов", частные предприятия "Технолит" (Могилев), "Прометей" (Горки), СПК "Колхоз "Родина" (Белыничский район), Могилевский филиал РУП "Белтелеком", Кировское районное потребительское общество, Могилевское городское коммунальное унитарное предприятие теплоэнергетики, Могилевский государственный профессионально-технический колледж, Каменский психоневрологический дом-интернат, информационное агентство "Могилевские ведомости", Дворец культуры области, Музей истории Могилева.

Свидетельства о занесении на областную Доску почета также были вручены победителям национального конкурса "Предприниматель года" среди субъектов малого и среднего предпринимательства Могилевской области: ЗАО "Мебелаин", ОДО "Рубикон", частному предприятию "СпецЭкоКлининг" и ООО "Реал эстет". Благодарности от имени председателя Могилевского облисполкома получили и победители, занесенные на Республиканскую Доску почета.

Затем состоялось чествование победителей ежегодного областного конкурса "Человек года Могилевщины" по итогам 2018 года. Им вручили соответствующие дипломы, денежные премии, а также свидетельства о занесении на областную Доску почета. Среди них генеральный директор ОАО "Лента" Сергей Петров, оператор машинного доения ЗАО "Агрокомбинат "Заря" Людмила Степанчикова, преподаватель физической культуры Яновского учебно-педагогического комплекса детский сад - базовая школа Сергею Васильев (Краснопольский район), спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по инваспорту Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта Юрий Голуб, волонтер Хотимской районной организации БРСМ, учитель географии СШ №2 г.п. Хотимск Ольга Летникова, заместитель главного редактора информационного агентства "Могилевские ведомости" Геннадий Ляхов.-0-

Фото Олега Фойницкого

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