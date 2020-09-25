Обновленную поликлинику откроют в Осиповичах к "Дажынкам"

25 сентября, Осиповичи /Корр. БЕЛТА/. К предстоящим областным "Дажынкам" в Осиповичах после капитального ремонта откроют обновленную поликлинику. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Осиповичского райисполкома Александр Гончаров.

"К предстоящим "Дажынкам" в нашем городе откроется обновленная поликлиника. Сейчас здесь уже заканчиваются внешние отделочные работы, впереди - благоустройство территории, - отметил Александр Гончаров - Для людей с ограниченными физическими возможностями оборудован пандус, внутри поликлиники будет установлен специальный подъемник, для людей с ослабленным зрением на территории поликлиники установят специальную тактильную плитку, которая поможет ориентироваться".

Александр Гончаров

По словам заместителя председателя, готовность объекта на сегодняшний день составляет 50%. Ежедневно здесь трудится почти 200 человек. "Уже заканчивается укладка инженерных сетей, приведены в порядок стены, выровняли полы, в некоторых кабинетах и помещениях уже приступили к укладке плитки. В ближайшее время закончим и внутреннюю отделку помещений", - рассказал Александр Гончаров.

Открытие поликлиники для жителей города - важное событие. Здание, где размещается учреждение здравоохранения, было построено в 1984 году. И с того времени здесь не проводилось капитальных ремонтов. "Латали крышу, поддерживали внешний вид и внутреннее состояние здания. Однако за столько лет оно морально устарело. Потому ремонта ждали все. Теперь от старой постройки тут остались только стены, да и то не везде, - отметил Александр Гончаров. - Многие кабинеты и технические помещения были перепрофилированы, чтобы соответствовать современным медицинским и строительным требованиям".

Стоимость капитального ремонта составила Br6 млн.

Областные "Дажынки" планируется провести в Осиповичах 13 ноября.-0-

Фото Олега Фойницкого