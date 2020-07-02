Обновленную улицу Шевченко открыли в Гомеле

2 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле сегодня после реконструкции открыли улицу Шевченко. Обновленная городская артерия стала подарком гомельчанам ко Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко на церемонии отметил, что эта улица, пусть и не самая длинная в областном центре, но она - важная артерия для города. "Рядом находятся такие объекты, как автовокзал, железнодорожный вокзал", - уточнил он.

Петр Кириченко

После реконструкции проезжая часть увеличилась в два раза - до четырех полос, обустроены съезды с Полесской. "Это не только увеличит пропускную способность самой улицы, разгрузит другие участки, но и изменит транспортную логистику на ближайших магистралях. Теперь жителям Сельмаша и Советского района можно гораздо быстрее и короче добраться до центра города, вокзала", - сказал председатель горисполкома.

Мэр напомнил, что это не первое за последние годы преобразование на улице, возраст которой более 150 лет. "Три года назад капитально отремонтирован автовокзал. Буквально через несколько месяцев введут новый торгово-развлекательный центр на пересечении Шевченко и Курчатова", - отметил он.

"Улица Шевченко - это еще один шаг последовательной программы реконструкции транспортной сети города, которая осуществляется в последние годы. Можно в этой связи вспомнить Бырыкина, Интернациональную, Кирова, Федюнинского, ряд других", - добавил Петр Кириченко. Он обратил внимание, что количество транспорта ежегодно прирастает в областном центре, поэтому принимаются меры, чтобы справиться с потоками.

По словам председателя горисполкома, в следующем году масштабные работы запланированы на участке от Крупской до Советской. В этом же текущие и капитальные ремонты пройдут на некоторых городских артериях.

Петр Кириченко выразил слова благодарности всем, кто участвовал в реконструкции улицы Шевченко и провел ее качественно и своевременно, а также руководству облисполкома за финансовую поддержку. На церемонии открытия награды за работу получили представители дорожных и строительных организаций.-0-

Фото "Гомельские ведомости"