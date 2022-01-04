Обновленную женскую консультацию открыли в Крупской райбольнице

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Крупской центральной районной больнице после ремонта открыли женскую консультацию. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала врач общей практики (заведующий) поликлиники Анастасия Макарова.

"Ремонт в женской консультации был запланирован. Его начали проводить три года назад, однако завершение затянулось из-за пандемии. На период строительных работ организовали консультацию в двух кабинетах стоматологического отделения поликлиники. Временные условия были не самыми удобными, но зато сейчас женщин принимают в отремонтированном комфортном и современном отделении. Здесь обновили напольное покрытие, покрасили стены, поменяли окна и двери, установили новую мебель в кабинетах, служебных помещениях, санузлах", - рассказала Анастасия Макарова.

В отделение также было закуплено современное оборудование для женской консультации, на которое потратили более Br42 тыc. из средств районного бюджета. В смотровых кабинетах установлен аппарат кардиотокографии для прослушивания сердцебиения плода у беременных, кольпоскоп.

В Крупском районе проживает более 12 тыс. разновозрастных женщин. В консультации работают 2 врача-гинеколога, 2 акушерки и санитарка.-0-