Обновленные ясли-сад открывают в Советском районе Минска ко Дню Независимости

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня после масштабного ремонта с модернизацией открываются ясли-сад №426. Для 250 малышей обновленные интерьеры и залы станут на время вторым домом, а для молодых родителей Советского района - подарком ко Дню Независимости Беларуси. О проделанной работе корреспонденту БЕЛТА рассказали в районной администрации.

"Работы проводились около года: начались они в июле 2019-го и завершились в конце мая 2020-го. Все это время учреждение было закрыто, так что накануне праздника ясли-сад впервые распахнут свои двери после капитального ремонта. Сделано там очень много, финансирование шло из местного бюджета. Стоимость объекта в текущих ценах превысила Br4,2 млн", - отметил заместитель начальника управления - заведующий сектором идеологической работы и по делам молодежи администрации Советского района Сергей Капранов.

Ясли-сад №426 города Минска расположены по ул.Ломоносова, 12А. Двухэтажное здание 1982 года постройки преобразилось полностью. Старую кровлю заменили на новую рулонную, провели тепловую модернизацию фасада, установили новые оконные блоки. Заменены все внутренние инженерные конструкции, системы отопления, санитарно-техническое и технологическое оборудование. По-современному оснастили пищеблок, в помещениях и на площадках - новая мебель и инвентарь, спортивные и игровые приспособления. Похорошела и территория вокруг яслей-сада: то тут, то там между кустарников и газонов за новым ограждением разбросаны групповые площадки с теневыми навесами. Оборудованы стадион, площадки для физкультуры, городок по правилам дорожного движения.

Уютно в новом учреждении будет не только ребятне, но и персоналу: 15 педагогам и четырем техническим работникам.

Как сообщалось, минчан ко Дню Независимости порадуют сразу несколькими подарками, среди которых детские сады в Первомайском и Советском районах, спортивные объекты (например, спортивно-культурный центр Белорусского государственного университета культуры и искусств по ул.Рабкоровской, 17) и светомузыкальный фонтан на набережной Свислочи в парке имени Я.Купалы.-0-