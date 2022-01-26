Обновленные площади Минского городского технопарка открылись после реконструкции

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершена реконструкция имущественного комплекса Минского городского технопарка, часть резидентов уже переехала на новые площади. Торжественное открытие состоялось сегодня с участием главы города Владимира Кухарева, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отмечено во время мероприятия, обновление площадей позволило сделать условия для кооперации разработчиков и производителей инновационной продукции еще более комфортными. "Очень радует, что большое количество представителей бизнеса готовы работать у нас в технопарке. Видим востребованность площадей - они практически все заполнены. Планируем, что в ближайшее время все предприятия, которые заявлялись на работу в технопарке, здесь организуют производства и установят оборудование", - сказал Владимир Кухарев.

Минский городской технопарк - крупнейший научно-технологический парк республики. Создан 4 ноября 2011 года при реализации Государственной программы инновационного развития Беларуси. Среди учредителей - БГУ, Белорусский инновационный фонд и УКС Заводского района Минска. 23 декабря 2011 года Государственный комитет по науке и технологиям присвоил технопарку статус субъекта инновационной инфраструктуры. Резидентами МГТ стали 45 компаний самых разных сфер - от создания оборудования на станках, производства электроприборов и узлов до фармакологии. А в планах увеличить их число до 60 - спрос на предлагаемые парком возможности есть.

"Нам удалось создать благоприятную среду для производственных технологических компаний. Введен в эксплуатацию обновленный корпус. Ранее здесь был мясоперерабатывающий завод, но теперь он преобразился до неузнаваемости, - подчеркнул директор МГТ Владимир Давидович. - Компании-претенденты проходят через сито отбора, есть экспертный совет, который принимает решение. В технопарке компании пользуются налоговыми льготами и получают современные площади для разработки и производства. Им не надо на стартовом этапе вкладываться в ремонт стен, смотреть, чтобы не текла крыша, функционировал лифт, было отопление и т.д. - здесь им комфортно и они могут сосредоточиться на своих разработках".

Владимир Давидович добавил, что в основном резидентами становятся молодые, начинающие компании и даже стартапы (они еще и получают обучение, опеку менторов, бизнес-ангелов). На старте это 10-15 человек, но они быстро растут под крылом технопарка, пользуясь выгодными условиями аренды, возможностью получения льготного кредита в банке для развития инноваций, а также завязывая полезные контакты через МГТ, у которого достаточно кооперационных связей. Компании, которые "переросли" МГТ, уходят в свободное плавание, некоторые становятся резидентами того же "Великого камня". Кроме того, технопарк много работает и с подрастающим поколением, реализуя обучающие школьные проекты в сфере робототехники, проектирования, программирования.

По словам председателя Мингорисполкома, в столице продолжат создавать такие площадки для развития инноваций, потому что город нуждается в высокотехнологичных производствах, которые к тому же дают новые рабочие места, причем высокооплачиваемые. "Сейчас ведутся работы на площадях Мотовелозавода по его реконструкции, строительству новых площадок под бизнесы, которые занимаются высокими технологиями. Думаю, в течение этого года мы отработаем площадку на ул. Центральной в Заводском районе, где планируется разместить один из филиалов городского технопарка", - сказал Владимир Кухарев.-0-