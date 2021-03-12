Обновленный детский дом семейного типа открыли в Чаусах

12 марта, Чаусы /Корр. БЕЛТА/. Обновленный детский дом семейного типа открыли сегодня в Чаусах. Сюда из Могилева переехала семья Натальи и Павла Пантелеевых, которые воспитывают девять детей в возрасте от 4 месяцев до 17 лет, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал начальник отдела по образованию Чаусского райисполкома Денис Никифоров, три года назад в райцентре был закрыт детский дом семейного типа. "Мама, которая жила здесь с семьей, по состоянию здоровья не могла выполнять свои обязанности. Их приемную семью расформировали, а дом остался стоять, - рассказал Денис Никифоров. - В конце прошлого года у нас появилась возможность при помощи спонсоров, благотворительных организаций и поддержке райисполкома отремонтировать дом. Ремонт длился четыре месяца, всего было затрачено свыше Br100 тыс. А также проводили конкурс среди приемных семей, решали, кто здесь будет жить. Так определили семью Пантелеевых".

Софья Пантелеева

Наталья и Павел Пантелеевы имеют своих трех детей, двое из которых уже совершеннолетние. Приемными родителями супруги трудятся уже более 10 лет. "О переезде из областного центра в город поменьше мы долго не думали. В Могилеве жили в трехкомнатной квартире, а здесь появилась возможность переехать в свой дом. Для каждого будет уголок, а своя территория позволит детям больше времени проводить на свежем воздухе. Здесь есть вся необходимая инфраструктура для полноценного и всестороннего развития ребят, - рассказала многодетная мама Наталья Пантелеева. - Приятно быть новоселами. Красивый, большой и светлый дом. Это огромный подарок для нашей семьи. В этот дом вложено много работы большого количества людей - от представителей райисполкома до обычных рабочих. Дом полностью готов для жизни. Дети уже строят планы, что и где будет стоять, какие фотографии будут висеть на стенах. А в ближайшее время к нам переедут наши кошка и собака. Они, кстати, тоже приемные".

Как рассказал глава семейства Павел Пантелеев, у семьи большие планы на этот год. "Как потеплеет, установим игровую площадку и бассейн на улице. Чтобы дети могли проводить больше времени на свежем воздухе. Хотим разбить небольшое хозяйство", - рассказал мужчина.

Александра Хилькевич

Такой большой детский дом семейного типа в Чаусах первый. Всего по Могилевской области работают 53 таких детских дома. "В Чаусском районе есть семь приемных семей, которые воспитывают 16 деток, - рассказал председатель Чаусского райисполкома Александр Ефимчиков. - Такой дом нужен был нашему району. Бывают разные обстоятельства, из-за которых детей забирают от биологических родителей. И всегда лучше, когда дети продолжают воспитываться не в интернатах, а в полноценных семьях. Это правильная модель, которую развивает наше государство. Здесь каждому будет достаточно внимания, заботы и любви. А это значит, что в будущем эти ребята станут достойными гражданами нашей страны".

В планах - при финансовой поддержке спонсоров создать такой дом семейного типа на селе. "Сейчас у нас есть семья, которая воспитывает на селе четырех детей. И мы планируем расширить их жилье и добавить туда еще несколько детей, которые нуждаются в заботе и любви. Со своей стороны мы стараемся оказывать всю возможную помощь таким семьям. Серьезная государственная поддержка в виде пособий и льгот, подарки к праздникам - к 1 Сентября, Новому году и другим, - к поздравлениям всегда присоединяются наши предприятия и организации", - рассказал Александр Ефимчиков.

Наталья Пантелеева

"Могилевская область 25 лет назад стала первой, где по инициативе Белорусского детского фонда появились детские дома семейного типа. Тогда силами нашей общественной организации в регионе было открыто 23 таких дома, - рассказала директор Могилевского областного отделения Белорусского детского фонда Ирина Фисюк. - И теперь создание детских домов семейного типа - это государственная программа, которая за время существования доказала свою эффективность. Гораздо лучше, когда дети воспитываются в семьях, здесь они учатся работать, помогать и поддерживать друг друга. А самое главное, они продолжают расти в любви и заботе, что, безусловно, скажется на их будущей взрослой жизни. Наша организация тоже старается помогать таким приемным семьям: организуем экскурсии, интересные встречи, по мере своих возможностей стараемся разнообразить их жизнь. Мы, как общественная организация, не располагаем большими денежными средствами, но по мере своих возможностей стараемся поддерживать".

Во время торжественного открытия дома семье новоселов подарили бытовую технику и игрушки от райисполкома, Белорусского детского фонда, благотворительных и спонсорских организаций.-0-

Наталья, Матвей и Павел Пантелеевы

Сергей Макарюк

Дети под руководством Павла Пантелеева регулируют мебель

Детский дом семейного типа в Чаусах

Во время открытия детского дома семейного типа

Наталья и Павел Пантелеевы

Председатель Чаусского райисполкома Александр Ефимчиков, Яков Дмитриев и начальник отдела по образованию Чаусского райисполкома Денис Никифоров

Фото Олега Фойницкого