Обновленный детский сад открыли в Петрикове

30 июня, Петриков /Корр. БЕЛТА/. Ясли-сад №5 "Солнышко" Петрикова открыли сегодня после масштабного ремонта, передает корреспондент БЕЛТА.

На церемонии открытия председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отметил, что в Беларуси уже стало доброй традицией накануне Дня Независимости дарить подарки гражданам - открывать различные объекты. Символично и то, что именно 30 июня Петриков отмечает День освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

"Детский сад, который буквально обрел вторую жизнь, стал хорошим подарком для юных жителей Петрикова", - считает губернатор. Дошкольное учреждение органично вписывается в новый облик, который город получил после комплексного благоустройства в прошлом году. "Здесь ухоженные уютные улицы, новые и модернизированные объекты, например, стадион, который готов принимать соревнования разного уровня", - сказал Геннадий Соловей.

Председатель облисполкома адресовал слова благодарности за труд всем, кто принимал участие в строительстве и подготовке к открытию детского сада, и выразил уверенность, что педагогический коллектив создаст необходимую комфортную атмосферу, грамотно организует образовательный процесс. Для укрепления материальной базы руководитель области передал учреждению сертификат на Br80 тыс.

Детский сад рассчитан на 175 мест. На данный момент он полностью закроет в райцентре потребность в дошкольных учреждениях. "Это самый большой садик в районе. В то же время есть резервы и для дальнейшего расширения. Наш город растет, развивается. Много молодых семей", - уточнила заведующая яслями-садом №5 Валентина Зернова.

Самому дошкольному учреждению уже 40 лет. По словам Валентины Зерновой, капитальный ремонт, к которому приступили в августе 2018 года, стал хорошим подарком и к этой круглой дате. Строители заменили электропроводку, практически все коммуникации, выполнили отделку внутренних помещений, утеплили фасад здания. По современным требованиям оборудованы кабинеты логопеда, хореографический и физкультурный залы, гардеробная, пищеблок и другие помещения. В учреждении будут функционировать и три специальные группы - две логопедические и одна интегрированная.

На благоустроенной территории появились новые песочницы, оборудование, игровые зоны.

Полноценно функционировать "Солнышко" начнет уже в ближайшее время, когда в группы вернутся дети, которые в период ремонта ходили в другие детсады, а также сотрудники. "Родители, дети уже приходят, знакомятся с новыми условиями. С этого и начинается процесс адаптации", - подчеркнула заведующая.-0-