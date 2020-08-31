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31 августа 2020, 15:20

Обновленный детский сад открылся в Полоцке

Фото из архива
Фото из архива
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31 августа, Полоцк /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Полоцке сегодня открылся обновленный детский сад №14, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками праздничного события стали председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, председатель Полоцкого райисполкома Игорь Маркович, другие почетные гости, коллектив детсада и его маленькие воспитанники.

За период капитального ремонта дошкольное учреждение изменилось практически полностью: утеплены стены, полы, заменены оконные блоки, инженерные сети, кровля здания. В пищеблоке установлено современное технологическое оборудование. В соответствии с современными требованиями оборудованы кабинеты педагога-психолога, учителя-дефектолога, физкультурно-музыкальный зал, уютные детские спальни. Групповые помещения оснащены современной мебелью, игровым и сенсорным оборудованием, развивающими зонами. Для всестороннего развития детей приобретены интерактивные средства обучения. Полностью благоустроена и огорожена территория детского сада. На ее игровых площадках размещены новые теневые навесы, игровые комплексы, песочницы. Всего на реализацию проекта было затрачено более Br2 млн.

Уже завтра дошкольное учреждение примет более 100 малышей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Самые теплые слова адресовал всем участникам праздничного события Николай Шерстнев. Он подчеркнул, что очень важно вкладывать деньги не только в экономические, но и социально-бытовые проекты. "На сегодняшний день бюджет практически полностью ориентирован на социальную сферу. На ее содержание и развитие уходят все свободные деньги", - сказал губернатор. Каждый год в регионе строятся новые социальные объекты: дома культуры, больницы, поликлиники, мосты, детсады, школы, ФОКи.

"Хочется большего, и это зависит от нас. Будем лучше работать мы, наша экономика, предприятия, соответственно и наши населенные пункты будут иметь больше возможностей для развития", - заключил Николай Шерстнев. В канун Дня знаний он пожелал, чтобы Полоцк ежегодно прирастал такими объектами.

Как сообщила начальник управления по образованию Полоцкого райисполкома Ирина Дроздова, паспорта готовности и сертификаты к новому учебному году получили все учреждения образования района. Педагоги с нетерпением и радостью ожидают встречи с детьми. За парты школ района в этом году сядут 10,6 тыс. учащихся, в том числе более 1 тыс. первоклассников. Дошкольные учреждения распахнут двери для 4,7 тыс. детей.-0-

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