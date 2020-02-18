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18 февраля 2020, 08:32

Обновленный детский сад открывается в Могилевском районе

Фото из архива
Фото из архива
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18 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Полы с подогревом, собственная прачечная и современный пищеблок - в агрогородке Восход Могилевского района сегодня откроют обновленный детский сад. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском райисполкоме.

"Введения в эксплуатацию обновленного сада мы ждали чуть больше года: работы на объекте начались в декабре 2018-го, - рассказали в райисполкоме. - За это время старое здание 1977 года постройки было не только модернизировано, но и приросло новой пристройкой. Площадь объекта стала больше в 1,5 раза. Это позволило существенно увеличить проектную мощность единственного в агрогородке дошкольного учреждения и обеспечить местами в детском саду практически всех желающих".

После реконструкции детский сад может принять 105 воспитанников, в то время как до начала ремонта учреждение посещали 75 малышей. Теперь здесь работают шесть групп: две в старой части здания и четыре - в новой. К слову, количество сотрудников - как педагогов, так и техперсонала - тоже планируется увеличить. На сегодня здесь трудятся 11 воспитателей и 11 технических работников.

"Мы особенно гордимся тем, что обновленный сад в техническом плане не будет уступать городским учреждениям, - подчеркнула заведующий учреждением дошкольного образования Галина Цыганчук. - Здесь есть все необходимое для комфортного пребывания детей: теплые полы, новый пищеблок с современным оборудованием, комната медсестры, просторные и светлые детские группы, благоустроенные площадки и многое другое. Большая радость для нас и детей - новый музыкальный зал, которого не было до ремонта".-0-

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детские сады Могилевская область
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