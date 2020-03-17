Обновленный Дворец культуры планируют открыть в этом году в Орше

17 марта, Орша /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Орше продолжается реконструкция здания городского Дворца культуры "Орша", его планируют открыть летом 2020 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела культуры райисполкома Сергей Горбачев.
Дворец ждет кардинальное обновление. Там создадут цирковой зал, серьезно реконструируют большой зрительный зал, оснастят его современным оборудованием. Появятся звукозаписывающая студия, конференц-зал, швейная мастерская - так работники смогут самостоятельно создавать костюмы для выступлений. Также установят подъемник для людей с ограниченными возможностями.
"Проведена перепланировка дворца, после завершения работ будут улучшены условия для работы клубов и коллективов, практически у каждого будет свое помещение, - отметил Сергей Горбачев. - Молодцы проектировщики и архитекторы, которые приняли решение восстановить всю лепнину, колонны и другие элементы здания. Эти детали очень дороги местным жителям".
Сейчас активно идут внутренние отделочные работы. Ежедневно на объекте трудятся около 200 специалистов.
Дворец культуры был построен в 1956 году, его реконструкция стартовала в 2019-м. Заказчиком выступает УКС Витебского облисполкома, генподрядчиком - Оршанский стройтрест №18. На работы выделено по Br3 млн из республиканского и местного бюджетов. Реконструкция идет по указу №506 "О развитии Оршанского района".-0-
Фото Александра Хитрова