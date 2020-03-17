Обновленный Дворец культуры планируют открыть в этом году в Орше

17 марта, Орша /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Орше продолжается реконструкция здания городского Дворца культуры "Орша", его планируют открыть летом 2020 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела культуры райисполкома Сергей Горбачев.

Начальник отдела культуры Оршанского райисполкома Сергей Горбачев и начальник СУ-40 Оршанского стройтреста №18 Игорь Рабецкий

Дворец ждет кардинальное обновление. Там создадут цирковой зал, серьезно реконструируют большой зрительный зал, оснастят его современным оборудованием. Появятся звукозаписывающая студия, конференц-зал, швейная мастерская - так работники смогут самостоятельно создавать костюмы для выступлений. Также установят подъемник для людей с ограниченными возможностями.

"Проведена перепланировка дворца, после завершения работ будут улучшены условия для работы клубов и коллективов, практически у каждого будет свое помещение, - отметил Сергей Горбачев. - Молодцы проектировщики и архитекторы, которые приняли решение восстановить всю лепнину, колонны и другие элементы здания. Эти детали очень дороги местным жителям".

Сейчас активно идут внутренние отделочные работы. Ежедневно на объекте трудятся около 200 специалистов.

Дворец культуры был построен в 1956 году, его реконструкция стартовала в 2019-м. Заказчиком выступает УКС Витебского облисполкома, генподрядчиком - Оршанский стройтрест №18. На работы выделено по Br3 млн из республиканского и местного бюджетов. Реконструкция идет по указу №506 "О развитии Оршанского района".-0-

Фото Александра Хитрова