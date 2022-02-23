Обновленный кабинет компьютерной томографии начал работать в Лунинецкой райбольнице

23 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецкой центральной районной больнице сегодня открыли после модернизации кабинет компьютерной томографии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Раньше у нас был односпиральный аппарат фирмы Siemens 2004 года. Он выработал свой ресурс, год назад мы его списали. В конце декабря получили новый компьютерный томограф "Адани". Он 128-спиральный, позволяет выполнять диагностику головы, внутренних органов, онкопоиск. Особенно при коронавирусной инфекции важна томография легких: смотрится степень поражения в процентном соотношении", - сказала главный врач ЦРБ Светлана Хлебус. Пока в Лунинце не было аппарата КТ, пациентов отправляли на диагностику в Пинск и Столин.

Кабинет компьютерной томографии размещается в диагностическом крыле больницы. Модернизировали его за счет местного бюджета, строительные работы обошлись в Br187 тыс. Томограф стоимостью более Br1,2 млн приобретен за счет Министерства здравоохранения.

"Конкретно для Лунинца: сюда идет реанимобиль высокого класса, ряд аппаратов ИВЛ высокого и экспертного классов. Их уже закупили на международных площадках, идет поставка. По стране в этом году и частично в следующем оснащаем 28 объектов республиканского и областного значения. Есть джентльменская договоренность с руководителями регионов: они строят - мы помогаем оснащать", - отметил заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк.

Председатель Брестского областного Совета депутатов Юрий Наркевич подчеркнул, что в юго-западном регионе выстроена четкая система развития и поддержки здравоохранения. "В области уделяется пристальное внимание укреплению материально-технической базы. Мы открываем новые больницы, поликлиники, приобретаем современное оборудование, автомобили скорой медицинской помощи", - сказал он.

В 2021 году в области на медицинское оснащение было направлено почти Br22 млн. Особый акцент сделан на реанимационном оборудовании. В частности, закуплено 124 гемодинамических монитора, 42 аппарата ИВЛ, 48 аппаратов УЗИ, 29 эндоскопических систем, 80 единиц лабораторного оборудования. За счет республиканского бюджета в Брестскую детскую областную больницу поставили магнитно-резонансный томограф. Автопарк пополнили 39 машин, в том числе 22 для скорой медпомощи. Обновление материально-технической базы продолжается. Например, в Брестской центральной городской больнице модернизируют систему подачи кислорода, будет установлен стационарный газификатор на 10 т. Для Столинской райбольницы в мае планируется закупка автомобиля скорой медпомощи.-0-