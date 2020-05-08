Обновленный мемориал и современную футбольную площадку откроют в Лепеле ко Дню Победы

8 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Лепеле ко Дню Победы реконструировали воинский мемориал и построили современную футбольную площадку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Лепельском райисполкоме.

Праздничные события, приуроченные к 75-летию Победы, состоятся сегодня в райцентре. Первым в этой череде станет митинг у обновленного памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мемориал расположен на территории бывшего военного госпиталя. Здесь хоронили погибших солдат, офицеров и мирных жителей - жертв войны. Цветами и минутой молчания почтят их память.

Откроется новое футбольное поле 20х40 м с искусственным антискользящим покрытием, разметкой и высокими ограждениями. Проект, объединивший Белорусскую федерацию футбола и местные органы власти и реализованный за счет спонсорской помощи, ориентирован на создание необходимой инфраструктуры для популяризации и развития детского спорта в Лепельском районе. Современная площадка находится на территории двух учреждений образования и прекрасно вписалась в инфраструктуру города.

Затем запланировано посещение местной санстанции, на территории которой проведено благоустройство.

Во время акции "Беларусь помнит. Помним каждого!" будут возложены цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны на площади Свободы.-0-