Обновленный мемориал на месте массового захоронения жертв фашизма открыли в Столинском районе

4 ноября, Столинский район /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе открыли после реконструкции обновленный мемориал на месте массового захоронения жертв фашизма в урочище Стасино, передает корреспондент БЕЛТА.

К месту события участников мероприятия вела Дорога памяти и скорби, по которой сегодня прошли более 1,5 тыс. человек. На всем протяжении пути звучали колокола, каплями крови краснели гвоздики в руках школьников.

В митинге-реквиеме приняли участие заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий, председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, руководители района, местных органов власти, представители предприятий и организаций, молодежь, общественность.

Расположенное в пяти километрах от Столина урочище Стасино - как мемориал "Яма" для жителей Минска, как Бабий Яр - для киевлян. Это место незаживающей боли, скорби и памяти о безвинных жертвах нацистов, известное каждому жителю района от мала до велика. Здесь в годы Великой Отечественной войны было уничтожено 12,5 тыс. человек - евреев, белорусов, русских, украинцев. Братской могилой для них стал огромный котлован, вырытый накануне войны для будущего аэродрома.

Самые массовые расстрелы здесь произошли 11-12 сентября 1942 года, когда каратели уничтожили все еврейское гетто. Не пощадили даже детей - более 3,5 тыс.

В послевоенные годы на могиле воздвигли обелиск, а в начале 90-х установили скульптурную композицию в виде двух скорбящих женщин и памятник в виде раскрытой книги - от Киевской иудейской общины. В этом году по инициативе Столинского райисполкома место захоронения благоустроили, дополнив его входной аркой в виде трех пар воздетых к небу рук. Таким образом разрозненные памятники на месте расстрела сформировали единую художественную композицию.

"Мне тяжело говорить, я вырос в этих местах, - признался Игорь Луцкий. - Для нас с детства это было сакральное место, хотя мы тогда еще не понимали, насколько важно сохранять историческую память. Не будет ее - не будет будущего. Я рад, что такое количество людей собралось на открытие этого реконструированного мемориала. Это говорит о консолидации общества, его единстве, о том, что у нас один взгляд на наше будущее и прошлое. Это очень важно. Мы не должны забывать того, что здесь произошло 80 лет назад, и не дадим это повторить".

"Вот именно в таких местах нужно воспитывать нашу молодежь, именно здесь должны зарождаться патриотизм и государственная позиция", - отметил Юрий Шулейко. Он поблагодарил всех причастных к реконструкции мемориала - архитекторов, строителей, руководство района. "Это еще одно знаковое место в стране, куда приходят и будут приходить люди. Я хочу, чтобы молодое поколение понимало и ценило такие понятия, как свобода, независимость, мирная жизнь. Мы должны вечно хранить благодарность тем, кто отдал за них свою жизнь", - сказал губернатор.

Участники митинга-реквиема минутой молчания почтили память жертв фашизма, возложили к месту захоронения венки и цветы. Заключительным аккордом над братской могилой прозвучал ружейный салют. В нем как будто слышалось: "Никогда больше!"-0-

Фото Вадима Якубёнка