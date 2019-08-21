Обновленный мемориал защитникам Отечества открыли в Россонском районе

21 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Россонском районе торжественно открыли после реконструкции мемориал защитникам Отечества, погибшим в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

В воинском захоронении, расположенном в деревне Гришино, покоятся останки 600 солдат и офицеров, партизан. Это воины 119-й, 219-й, 358-й, 360-й стрелковых дивизий, 171-го отдельного танкового батальона, погибшие в годы войны при освобождении Россонского района в боях и умершие от полученных ран и увечий в местном военном госпитале. Многие из них были похоронены в братской могиле. В память о защитниках Отечества в 1980-х годах здесь был установлен мемориал. Со временем он обветшал, поэтому решение местных властей о его восстановлении было своевременным. Средства на реконструкцию (более Br7 тыс.) были заработаны на субботниках. В дни их проведения серьезное внимание уделялось благоустройству захоронения, проведению ремонтных работ.

Широкой общественности результат этого благородного дела был представлен сегодня: в траурном митинге приняли участие ветераны, председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, руководство местных органов власти, жители района, молодежь, представители общественных организаций, а также все, кто внес частичку своего труда в восстановление мемориала.

"Сегодняшнее событие не приурочено к какому-то крупному празднику, - подчеркнул Владимир Терентьев, - оно ценно само по себе, так как является очередным важным звеном в цепи системной работы, проводимой в Витебской области по восстановлению воинских захоронений и имен погибших за освобождение Беларуси воинов". В качестве примера он привел захоронение в Гришино: в настоящее время известно только 244 фамилии из 600 покоящихся здесь защитников Отечества. Кропотливая работа по идентификации остальных продолжается.

Важной частью мероприятия стала церемония забора земли, ознаменовавшая начало реализации проекта "Во славу общей Победы!" на территории Витебской области. Вместе с капсулами с землей, взятой с мест воинских захоронений и гибели мирных жителей других районов региона, 9 мая 2020 года - в день 75-летия Победы - ее поместят в ниши Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.

Всего на территории Россонского района находится 77 воинских захоронений. Крупнейший мемориальный комплекс, где покоятся более 2,5 тыс. воинов, расположен в Россонах.-0-

Фото "Голос Россонщины"