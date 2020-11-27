Обновленный мост откроют в Ушачах

27 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Ушачах сегодня после реконструкции откроют для движения транспорта мост по ул.Ленинской, который за полгода кардинально обновили, сообщили БЕЛТА в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома.

Реконструкцию провела подрядная организация ООО "Спецмостстрой". На работы потратили почти Br2 млн. Обустроены береговые опоры, дождевая канализация, смонтировано освещение, заасфальтированы дорога и тротуары. Пешеходов теперь от машин отделяют ограждения и бетонные блоки. На обновлении моста специалисты трудились без выходных весь световой день.

Путепровод через реку Ушача построили в 1965 году. Движение на нем остановили в конце мая нынешнего года. Транспорт, в том числе транзитный, который ехал в Глубокое, пустили в объезд, и водителям приходилось делать крюк в 15 км. Жителям же деревень тоже было некомфортно: пыль от проезжавшей техники стояла столбом. С этими проблемами они обращались во время приема граждан и в местный райисполком.-0-